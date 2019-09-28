Эмери о капитанстве Джаки: «Мы хотим изменить мнение общества о нем»

Главный тренер «Арсенала» объяснил свое решение назначить капитаном команды хавбека .

Он зрелый и опытный футболист. Тренеры, игроки и клубы всегда живут под давлением и критикой. Самое главное – выдержать такие моменты. На то что я выбрал его капитаном повлияли его уровень, его поведение, его преданность, и игроки проголосовали за него.

Я общался с ним, мы хотим изменить мнение общества о нем. Я доверяю ему, верю в него. Он хороший человек, профессионал, хороший игрок. Иногда он совершал ошибки, но гораздо важнее учиться, анализировать и исправлять эти ошибки. Вызов для него в том, чтобы изменить мнение о себе, становиться лучше с каждым матчем и каждый раз приносить нам пользу.