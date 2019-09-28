Два бойца из чужого окопа

сегодня, 10:45

«Соккер.ру» рассказывает о воспитанниках «Аякса», нашедших себя в ПСВ .



Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что борьба за титул чемпиона Голландии развернётся между амстердамским «Аяксом» и ПСВ из Эйндховена. Пока у лидеров одинаковое количество очков, и шансы прийти на финиш первыми примерно равны. Небольшое преимущество у «Аякса». Матч второго круга пройдёт в Амстердаме.



Однако самый яркий футболист нового сезона, он же лучший бомбардир Эредивизие, носит полосатую футболку ПМС. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о Донуэлле Малене. 20-летний нападающий забил семь мячей, пять из которых пришлись на долю «Витесса». Кроме того, Донуэлл успешно вписался в состав первой сборной Голландии. Гол молодого футболиста принёс «оранжевым» важнейшую победу над немцами в отборочном турнире Евро-2020. Малена всё чаще и чаще сравнивают с Килианом Мбаппе. Возможно, авансом. Однако Донуэлл стремительно прогрессирует и может стать лидером сборной на Евро-2020. Лидером ПСВ он уже стал.



Летом брабантцы лишились двух лидеров - Люк де Йонг перешёл в «Севилью», а Ирвин Лосано – в «Наполи». В прошлом сезоне они забили 53 гола на двоих. Но атака ПСВ не провисла. Во многом из-за того, что тренер Марк ван Боммел перевёл Малена с фланга в центр атаки. Крайних нападающих у эйндховенцев достаточно, а вот центральных – не очень. Пришлось арендовать у «Марселя» грека Костаса Митроглу. Но пока Донуэлл прекрасно справляется со своей ролью. И дело даже не в количестве мячей, а в том как он их забивает. Голы, как говорится, на любой вкус.



Но мало кто знает, что Донуэлл Мален мог сейчас играть по иную сторону футбольного фронта, а именно в «Аяксе». Родном «Аяксе», ибо Донуэлл является воспитанником знаменитой академии амстердамского клуба. Но пятнадцатилетним юношей Мален покинул столицу Нидерландов и уехал в лондонский «Арсенал». В «Аяксе» назвали этот переход «киднепингом», а самого футболиста пытались вернуть. Но решающим оказалось желание самого Донуэлла продолжить футбольное образование в «Арсенале», - клубе, где играли его кумиры Деннис Бергкамп и Тьерри Анри. Собственно, им Донуэлл и стремился подражать на поле. Ради этого юный талант и порвал с «Аяксом», а также отказал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Мален, считавший себя наследником Бергкампа и Анри, наивно полагал, что его сразу начнут выпускать на поле. Тем более, что он выделялся на фоне сверстников, отлично играл за юношескую и молодёжную сборные Голландии. Но реалии оказались более прозаическими. Мален играл за резервистов. Пару раз его заявили за основу, но дело закончилось просмотром матчей со скамейки запасных. Арсен Венгер не выпустил молодого голландца.







Подобное времяпрепровождение Малену надоело, и он стал скучать по Голландии. Венгер взял Донуэлла в предсезонное турне по Китаю, но ничего не обещал. И тут пришло предложение ПСВ , которое устроило лондонцев, и самого футболиста. В новой команде Донуэлл пусть не сразу, но заиграл. В прошлом сезоне он стал пятым по результативности в своей команде. В новом чемпионате, как вы знаете, он лидер ПСВ . Уничтожил команду Леонида Слуцкого, да и родной «Аякс» не пожалел.







Донуэлл Мален – не единственный воспитанник «Аякса», верно служащий клубу из Эйндховена. В полузащите брабантцев выделяется рослый полузащитник Пабло Росарио. Несмотря на испанские имя и фамилию, Пабло – голландец, успевший сыграть в оранжевой футболке. Но в отличие от других вест-индцев – выходцев из Суринама и Антильских островов, предки Пабло жили в Доминиканской Республике. Но сам Росарио появился на свет в Амстердаме 22 года назад. И по-голландски говорит лучше, нежели на родном, испанском языке.



Росарио не только воспитанник «Аякса», он ещё и в школе «Фейеноорда» побывал. Правда в детстве. С 12 лет Пабло воспитывался в системе «Аякса», причём, начинал как нападающий. Даже носил прозвище Роналдо.



Но тренер Орландо Трустфулл, в прошлом опорный полузащитник «Фейеноорда» и «Витесса» посоветовал Росарио сменить футбольную профессию. И молодой человек послушался, отошёл в среднюю линию, где собственно и играет. С Роналдо его, разумеется, больше никто не сравнивает, однако иногда вспоминают Патрика Виейра.



С Росарио произошло примерно то же, что и с Квинси Промесом. «Аякс» отказался от своего воспитанника, посчитав его бесперспективным. Молодой футболист ушёл в клуб первого дивизиона «Алмере», а оттуда уже попал в ПСВ .



Без особых перспектив. «Сгодится нам этот паренёк», - посчитали в Эйндховене. Пригодился. В чемпионском сезоне 2017-18 Пабло удачно выходил на замены, а в следующем сезоне стал важной фигурой в центре поля. Получил вызов в сборную Голландии и сыграл один тайм с соседями бельгийцами. Летом проходила информация об интересе к голландцу со стороны «Спартака», но после продления контракта Росарио вырос в цене. Чтоб его купить, нужно заплатить брабантцам 20 миллионов евро.







Похож ли Росарио на Виейра не только внешне, а по манере игры? Определённое сходство есть. Смелый, подвижный, выносливый футболист, занимающийся не только отборами и перехватами. В нынешнем ПСВ Пабло один из ключевых игроков, он разгоняет большинство атак вице-чемпиона. Очень полезен в штрафной, как в своей, так и чужой. Заработал прозвище «Гладиатор». Однако в отличие от Виейра, «бывший Роналдо» не столь успешен в завершении атак. Свой первый гол в Эредивизие Росарио забил только несколько дней назад в ворота «Гронингена». Конечно, в Эйндховене есть кому забивать и без него, но какой футболист не хочет видеть свою фамилию на табло.







А есть ли «перебежчики» из «Аякса»? Да, и их тоже двое. Полузащитник Сим де Йонг, по дороге из «Ньюкасла» в родной клуб, заехал на год в Эйндховен, где поиграл на правах аренды. А потом, получив вольную, отправился в Амстердам. Другой игрок середины поля – Закария Лабаяд в юности тоже бегал в полосатой футболке. Но сменив несколько команд, очутился в «Аяксе», где полирует лавочку. Де Йонг тоже нечастый гость на поле. Поэтому Мален с Росарио имеют в своей нынешней команде несравнимо больший вес, чем Де Йонг с Закарией.



Есть ли у Донуэлла и Пабло обиды на «Аякс», - неизвестно. Малену вообще нет смысла обижаться, сам в «Арсенал» убежал. Да и вообще, много воды утекло. Теперь оба футболиста – ключевые фигуры в ПСВ . И поэтому будут биться за возвращение чемпионского титула клубу, где они нашли применение своему таланту.