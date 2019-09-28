ГлавнаяНовости

«Уфа» подарила гонщику Квяту именную клубную футболку

сегодня, 09:01

«Уфа» в своем твиттере сообщила, что подарила российскому гонщику Формулы 1 Даниилу Квяту именную клубную футболку.

Уфимский клуб пожелал гонщику удачи, а тот, в свою очередь отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города.

 

Напомним, что в последнем матче «Уфа» обыграла «Чайку» в 1/16 Кубка России. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Глушаков сфотографировался с Хави
Вчера, 20:23 ФотоКомментарии17
Жена Морозюка повторила трюк Ибрагимовича
Вчера, 17:21 ВидеоКомментарии9
Жена Мамаева опубликовала первое фото мужа после его освобождения
20 сентября Комментарии8
Павлюченко сделал королевский подарок жене
19 сентября Комментарии4
Стало известно, сколько потратил Кокорин на ужин после выхода из колонии
19 сентября Комментарии30
Состояние здоровья Михайловича улучшается
09 сентября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   188 / 850
сегодня в 09:54
Удачных заездов.
Binger
Binger
   16 / 850
сегодня в 09:10
Пусть она принесет удачу, как Уфе в матче со свиньями.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100