«Уфа» подарила гонщику Квяту именную клубную футболку

«Уфа» в своем твиттере сообщила, что подарила российскому гонщику Формулы 1 Даниилу Квяту именную клубную футболку.
Уфимский клуб пожелал гонщику удачи, а тот, в свою очередь отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города.
ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России!— ФК УФА (@UfaFc) 28 сентября 2019 г.
Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».
Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j
Напомним, что в последнем матче «Уфа» обыграла «Чайку» в 1/16 Кубка России.