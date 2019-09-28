«Уфа» подарила гонщику Квяту именную клубную футболку

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«Уфа» в своем твиттере сообщила, что подарила российскому гонщику Формулы 1 Даниилу Квяту именную клубную футболку.

Уфимский клуб пожелал гонщику удачи, а тот, в свою очередь отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города.

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России!



Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».



Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j — ФК УФА (@UfaFc) 28 сентября 2019 г.



Напомним, что в последнем матче «Уфа» обыграла «Чайку» в 1/16 Кубка России.