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Очередной гол Неймара принес победу ПСЖ в игре с «Бордо»

сегодня, 20:22
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» с трудом победил «Бордо» во встрече 8-го тура французской Лиги 1. Парижане, набрав 18 очков, вернулись на первое место в таблице, «жирондинцы» (12 баллов) - пятые.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Пари Сен-Жермен» 0:1 (0:0)
Гол: Неймар 70

«Бордо»: Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло Кастро (Бенито 77), Кватенг, Отавио, Тчуаэми, Калу, Хванг, Адли (Де Превиль 56), Бриан (Аит Беннассер 68)
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Диалло, Курзава, Гейе, Маркиньос, Верратти, Сарабия (Мбаппе 60), Неймар, Анхель Ди Мария (Бернат 88)
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Тухель 25, Маркиньос 30, Анхель Ди Мария 72, Верратти 90+2

В прошлом туре ПСЖ уступил «Реймсу».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   66 / 843
сегодня в 20:35
Что то тяжело даются победы Парижу в этом сезоне)
Или команда сдала, или другие чуть подтянулись..
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил волгoдoн
   190 / 843
сегодня в 20:32
А ведь довольно часто гол Неймара стал становиться победным. Значит тащит.
только дурак мог писать что он "сдулся" или т.п. в прошлом сезоне у него всего 17 игр, за которые он забил 15 мячей и сделал 7 передач
Binger
Binger
   19 / 843
сегодня в 20:31
ПСЖ с победой.
dimagas1
dimagas1 ответил волгoдoн
   118 / 843
сегодня в 20:31
А ведь довольно часто гол Неймара стал становиться победным. Значит тащит.
По моему там просто играть то и не кому в атаке.
VIPded
VIPded
   64 / 843
сегодня в 20:24
Жаль... Надеялся на победу Бордо...)))
волгoдoн
волгoдoн
   140 / 843
сегодня в 20:24
А ведь довольно часто гол Неймара стал становиться победным. Значит тащит.
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