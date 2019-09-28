Очередной гол Неймара принес победу ПСЖ в игре с «Бордо»

«Пари Сен-Жермен» с трудом победил «Бордо» во встрече 8-го тура французской Лиги 1. Парижане, набрав 18 очков, вернулись на первое место в таблице, «жирондинцы» (12 баллов) - пятые.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Пари Сен-Жермен» 0:1 (0:0)
Гол: Неймар 70
«Бордо»: Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло Кастро (Бенито 77), Кватенг, Отавио, Тчуаэми, Калу, Хванг, Адли (Де Превиль 56), Бриан (Аит Беннассер 68)
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Диалло, Курзава, Гейе, Маркиньос, Верратти, Сарабия (Мбаппе 60), Неймар, Анхель Ди Мария (Бернат 88)
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Тухель 25, Маркиньос 30, Анхель Ди Мария 72, Верратти 90+2
В прошлом туре ПСЖ уступил «Реймсу».
Или команда сдала, или другие чуть подтянулись..
Или команда сдала, или другие чуть подтянулись..