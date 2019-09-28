«Челси» не допустил осечки с «Брайтоном»

«Челси» обыграл «Брайтон» во встрече 7-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» набрали 11 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, «чайки» (6 баллов) - шестнадцатые.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо 50 (пенальти), Виллиан 76
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Баркли (Ковачич 68), Жоржиньо, Маунт, Педро (Хадсон-Одои 63), Абрахам (Батшуайи 84), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уэбстер, Данк, Берн, Монтойя, Биссума (Бонг 46), Стивенс, Альзате, Гросс, Мопе (Мюррэй 80), Муй (Коннолли 65)
Главный тренер: Поттер Грэм.
Предупреждения: Кристенсен 23, Мопе 28, Алонсо 31, Альзате 33, Уэбстер 49
В прошлом туре «Челси» уступил «Ливерпулю».
Синих с победой!
Синих с победой!
Еееееехууууу!
Еееееехууууу!