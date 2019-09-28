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«Челси» не допустил осечки с «Брайтоном»

сегодня, 18:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» обыграл «Брайтон» во встрече 7-го тура английской Премьер-Лиги. «Синие» набрали 11 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, «чайки» (6 баллов) - шестнадцатые.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо 50 (пенальти), Виллиан 76

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Баркли (Ковачич 68), Жоржиньо, Маунт, Педро (Хадсон-Одои 63), Абрахам (Батшуайи 84), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уэбстер, Данк, Берн, Монтойя, Биссума (Бонг 46), Стивенс, Альзате, Гросс, Мопе (Мюррэй 80), Муй (Коннолли 65)
Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Кристенсен 23, Мопе 28, Алонсо 31, Альзате 33, Уэбстер 49

В прошлом туре «Челси» уступил «Ливерпулю».

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Все комментарии
Гениальнейший Тренер
Гениальнейший Тренер
сегодня в 18:57
Неплохо
dark_Akex
dark_Akex
   615 / 844
сегодня в 18:56
С победой, синие !
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   666 / 844
сегодня в 18:55
Молодцы!
Синих с победой!
Stamford Bridge
Stamford Bridge
   604 / 844
сегодня в 18:54
С Победой нас!Берём курс на топ 4!!!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   353 / 844
сегодня в 18:51
Сухой матч!

Еееееехууууу!
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