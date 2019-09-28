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«Барселона» без Месси одержала победу над «Хетафе»

сегодня, 18:59
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (10 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Хетафе» (7 очков) - 11-й.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Суарес 41, Фирпо 49

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Гонсалес, Ньом (Кенеди 46), Хасон (Портильо 72), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Молина 58), Анхель Родригес
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Фирпо, де Йонг, Бускетс (Ракитич 80), Артур Рамос, Перес (Тодибо 86), Суарес, Гризманн (Нелсон Семеду 75)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Гонсалес 35, Бускетс 44, Ленгле 47, Кенеди 63, Максимович 64, Роберто 77, Ленгле 82, Кукурелья 90+4

Удаление: Ленгле 82

Ранее «Валенсия» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао.

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Все комментарии
League1
League1
   38 / 844
сегодня в 19:03
Не понимаю, зачем барселона кормит прожорливого меську. Что он есть, что его нет. Никакой разницы. Может быть счёт был бы 0-3. Меська любит бить слабых. Но 3 очка они всегда 3 очка.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   666 / 844
сегодня в 19:02
Прям сенсация!
Без Месси обыграла!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   70 / 844
сегодня в 19:01
На выезде и без пропущенных голов?! Я в шоке)
Болельщиков Барсы с победой!
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