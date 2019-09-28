«Барселона» без Месси одержала победу над «Хетафе»

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 7-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (10 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Хетафе» (7 очков) - 11-й.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Суарес 41, Фирпо 49
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Гонсалес, Ньом (Кенеди 46), Хасон (Портильо 72), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Хайме Мата (Молина 58), Анхель Родригес
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Фирпо, де Йонг, Бускетс (Ракитич 80), Артур Рамос, Перес (Тодибо 86), Суарес, Гризманн (Нелсон Семеду 75)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Гонсалес 35, Бускетс 44, Ленгле 47, Кенеди 63, Максимович 64, Роберто 77, Ленгле 82, Кукурелья 90+4
Удаление: Ленгле 82
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