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«Ростов» разгромил «Динамо»

сегодня, 18:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России. Дончане (23 очка) поднялись на второе место в таблице, москвичи (10 баллов) - двенадцатые.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Попов 25, Шомуродов 37, Зайнутдинов 83

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Антонсен Норманн, Попов, Ионов (Зайнутдинов 81), Еременко, Байрамян (Саплинов 67), Шомуродов (Долгов 86)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк 46), Шимански (Н'Жи 68), Панченко (Филипп 71), Слай
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Шимански 16, Плиев 21, Каборе 46, Байрамян 54, Плиев 66, Жоаозиньо 84

Удаления: Плиев 66

Судья: Турбин Евгений.

В прошлой официальной игре «Динамо» уступило «Лучу» во встрече 1/16 финала Кубка России.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 844
сегодня в 19:08
Димон наверное написал письмо на родину.
drug01
drug01
   125 / 844
сегодня в 19:07
У Динамо совсем плохо !!!!!
RiotZero
RiotZero ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 19:07
Болельщиков Ростова с победой!!! Главного болелу Ростова- Александра, лично поздравляю!!! Молодцы!!! На этом всё, обсуждать не буду, все всё видели.... Ещё раз- с победой!!!
Виктор, спасибо за поздравление, а Вам не унывать!
mensk
mensk
   834 / 844
сегодня в 19:06
Ростов с победой.
halfbeek
halfbeek
   332 / 844
сегодня в 19:06
Воротчик Динамо конечно допустил ляпы. А не было бы неудачной серии у Динамо то и играли бы уверенней. Нервяк действует незаметно но эффективно. Да длинных результативных паса Ростова были хороши, но первый должен был быть перехвачен так как летел долго и Шомуродову ничего не оставалось как скидывать, но получился останов (думаю что случайно) что и поставило в тупик оборонцев. А забей Панченко (удары то были хороши) Ростову пришлось бы попотеть и не факт что выиграли бы.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   50 / 844
сегодня в 19:06
Хохлов на выход.
nik9373
nik9373 ответил МапС
сегодня в 19:03
Его слили Глушак с Измайловым.
Ерёменко слил лично пиджак.

В интервью пресс-службе «Спартака» Олег Кононов подробно рассказал о принципах формирования состава.

– В списке нет Романа Еременко и Ивелина Попова. Почему?

– Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   32 / 844
сегодня в 18:57
Что то никто не обратил внимание на счёт 2:0,а в тексте, а ведь Ростовчане отгрузили 3 мяча.
Ростовчан с победой, динамики разочаровали.
nubom
nubom
   144 / 844
сегодня в 18:56
Динамовцы психологически не готовы завершать атаки точным ударом!
МапС
МапС ответил Олег Борткевич
   111 / 844
сегодня в 18:53
До сих пор не понял, почему Спартак отказался от Еременко. Он ведь и там был лучшим. Может быть именно по этому?
Его слили Глушак с Измайловым.
Морозовский
Морозовский
   30 / 844
сегодня в 18:49
С ПОБЕДОЙ, "РОСТОВ"!!! ...А ХОРОШО ЖИТЬ - ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 844
сегодня в 18:48
Полицейский клуб на перевоспитание в ФНЛ, вместо Торпедо ;)
спартак 1987
спартак 1987
   330 / 844
сегодня в 18:47
ростовчан с победой! нравится футбол, в который играет ростов. когда представили Мамаева и Паша обнимался с Карпиным, президентом ростова, почувствовалась тёплая атмосфера внутри команды с юга России ( как этого не хватает в Спартаке!) Норман конечно отличное приобретение для ростова! Попов запорол момент при 1-0 против тамбова в прошлом туре, сегодня же отлично замкнул передачу Чернова вторым темпом и открыл счёт ( не стоит забывать что Ерёменко, Попов, Чернов, теперь и Мамаев пришли к Карпину в ростов абсолютно бесплатно, тут больше харизма тренера команды с Ростова - на- дону сыграла) Шомуродов забил почти с нулевого угла и чем занимался в этом эпизоде защитник динамо Евгеньев думаю может объяснить только наш Кутепов😂😂😂 динамо до второго гола играли не плохо, кроме как не везёт бело - голубым придумать больше ничего не могу. думал, что Лещук сильнее Шунина. сегодня игру вратарь динамо провалил. как и Евгеньев, странный выбор Хохлова. удачу ростову в следующем туре против цска!
Т34
Т34
   18 / 844
сегодня в 18:47
"Сбитый летчик" рулит! Передает привет Федуну. А на кубок еще и носом ткнет бывшего хозяина.
cska1948
cska1948 ответил Олег Борткевич
   53 / 844
сегодня в 18:47
До сих пор не понял, почему Спартак отказался от Еременко. Он ведь и там был лучшим. Может быть именно по этому?
Сам спросил и сам правильно ответил.
шацк
шацк
   286 / 844
сегодня в 18:46
Надеюсь, чтобы снять Хохлова надо было крупное поражение? Или опять сопли: "скоро все узнаете"...
nikoladolgov
nikoladolgov ответил berda2003
   73 / 844
сегодня в 18:46
Москвичи: Шунич, Плиев, Жоаозиньо, Каборе, Хильемарк, Шимански, Н'Жи, Филипп, Слай - про...али в очередной раз. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВТБ!!!
В Динамо прошло усиление под пердив.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   306 / 844
сегодня в 18:45
До сих пор не понял, почему Спартак отказался от Еременко. Он ведь и там был лучшим. Может быть именно по этому?
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 844
сегодня в 18:45
Придётся ещё пару полковников с "бассейнами" арестовать,и вбросить на покупку миллионов пятьдесят.И всё пойдёт на лад.Но это не точно!
nikoladolgov
nikoladolgov
   73 / 844
сегодня в 18:43
Карпин хочет в Спартак ....
Таганский
Таганский
   71 / 844
сегодня в 18:42
Молодцы, ребятки!!
Так держать!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил RussianMango
   97 / 844
сегодня в 18:42
В следующем чемпе с легами туго будет...надо выбрать нужных. Как раз Мамай должен баланса добавить.
У Ростова с перебором мало легов, в аренду пристроить, остальные будут если опять зимой пол команды не продадут!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   114 / 844
сегодня в 18:41
Болельщиков Ростова с победой!!! Главного болелу Ростова- Александра, лично поздравляю!!! Молодцы!!! На этом всё, обсуждать не буду, все всё видели.... Ещё раз- с победой!!!
berda2003
berda2003
   277 / 844
сегодня в 18:41
Москвичи: Шунич, Плиев, Жоаозиньо, Каборе, Хильемарк, Шимански, Н'Жи, Филипп, Слай - про...али в очередной раз.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВТБ!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил steelhead
   97 / 844
сегодня в 18:41
Неплохо Ростов смотрелся, выиграли по делу. Чего не ожидал в этой игре - так это сухаря от Бабурина, а он даже выручил разок. Смотрибельный футбол, кстати, был, Ростову респект за болельщиков на трибуне, 30 тыс пришли смотреть на труп Динамо.
Когда он выбегал из ворот и когда игрок динамо в метре пробил, сердце колыхнулось
RussianMango
RussianMango ответил Ice van Reed
   157 / 844
сегодня в 18:40
В следующем чемпе с легами туго будет...надо выбрать нужных. Как раз Мамай должен баланса добавить.
RussianMango
RussianMango ответил steelhead
   157 / 844
сегодня в 18:39
Не на труп Динамо...а на живой Ростов.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил RussianMango
   97 / 844
сегодня в 18:39
Весь чемп одним составом не вытянуть...Карпухе надо это дело отрегулировать.
Вот он и регулирует, сейчас легов порезали многие в аренде
steelhead
steelhead
   136 / 844
сегодня в 18:38
Неплохо Ростов смотрелся, выиграли по делу. Чего не ожидал в этой игре - так это сухаря от Бабурина, а он даже выручил разок. Смотрибельный футбол, кстати, был, Ростову респект за болельщиков на трибуне, 30 тыс пришли смотреть на труп Динамо.
RussianMango
RussianMango ответил Ice van Reed
   157 / 844
сегодня в 18:37
Весь чемп одним составом не вытянуть...Карпухе надо это дело отрегулировать.
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