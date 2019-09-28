«Ростов» разгромил «Динамо»

«Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России. Дончане (23 очка) поднялись на второе место в таблице, москвичи (10 баллов) - двенадцатые.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Попов 25, Шомуродов 37, Зайнутдинов 83
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Антонсен Норманн, Попов, Ионов (Зайнутдинов 81), Еременко, Байрамян (Саплинов 67), Шомуродов (Долгов 86)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Динамо»: Лещук, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк 46), Шимански (Н'Жи 68), Панченко (Филипп 71), Слай
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Шимански 16, Плиев 21, Каборе 46, Байрамян 54, Плиев 66, Жоаозиньо 84
Удаления: Плиев 66
Судья: Турбин Евгений.
В прошлой официальной игре «Динамо» уступило «Лучу» во встрече 1/16 финала Кубка России.
В интервью пресс-службе «Спартака» Олег Кононов подробно рассказал о принципах формирования состава.
– В списке нет Романа Еременко и Ивелина Попова. Почему?
– Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.
В интервью пресс-службе «Спартака» Олег Кононов подробно рассказал о принципах формирования состава.
– В списке нет Романа Еременко и Ивелина Попова. Почему?
– Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.
Ростовчан с победой, динамики разочаровали.
Ростовчан с победой, динамики разочаровали.
Так держать!!
Так держать!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВТБ!!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВТБ!!!