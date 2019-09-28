ГлавнаяНовости

Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть «Саутгемптон»

сегодня, 19:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» (11 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (7 очков) - 14-й.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 2:1 (2:1)
Голы: Н'Домбеле 24, Кейн 43 - Ингс 39

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма 90+3), Н'Домбеле (Дайер 78), Эриксен, Сон (Ламела 64), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Армстронг 79), Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Буфаль (Лонг 88), Редмонд, Ингс (Обафеми 83)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждения: Орье 27, Орье 31, Йосида 68, Беднарек 82

Удаление: Орье 31

В параллельном матче «Челси» одержал победу над «Брайтоном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» без Месси одержала победу над «Хетафе»
Сегодня, 18:59 Комментарии3
«Челси» не допустил осечки с «Брайтоном»
Сегодня, 18:50 Комментарии5
«Лейпциг» уступил «Шальке»
Сегодня, 18:40 ВидеоКомментарии5
«Байер» разгромил «Аугсбург»
Сегодня, 18:36 ВидеоКомментарии1
«Ростов» разгромил «Динамо»
Сегодня, 18:23 Комментарии49
«Падерборн» боролся, но уступил «Баварии»
Сегодня, 18:22 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100