Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» (11 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (7 очков) - 14-й.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 2:1 (2:1)
Голы: Н'Домбеле 24, Кейн 43 - Ингс 39
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма 90+3), Н'Домбеле (Дайер 78), Эриксен, Сон (Ламела 64), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Армстронг 79), Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Буфаль (Лонг 88), Редмонд, Ингс (Обафеми 83)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Орье 27, Орье 31, Йосида 68, Беднарек 82
Удаление: Орье 31
В параллельном матче «Челси» одержал победу над «Брайтоном».