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Деспотович бросил вызов Дзюбе в теннисе

вчера, 23:19

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович бросил вызов форварду петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе, предложив сыграть в теннис.

Каждый человек в Сербии любит Джоковича. Он – лучший в мире. Сам я в детстве играл в теннис с друзьями, очень хорошо получалось. Раньше я очень любил Надаля, но, когда пробился Джокович, стал болеть за него – он идол. 

Сам я играю в теннис только на отдыхе. Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов. (смеётся). Дзюба постоянно выставляет фотографии Федерера, а я этого швейцарца вообще не люблю. Не могу на него смотреть. Он ужасный и некрасивый человек. Он не может принять, что наш серб – лучший теннисист мира (улыбается).

 Также недавно Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
   227 / 910
вчера в 23:51
в газпроме зреет конфликт,главное чтобы сочинская братва не встряла
Footbolista
Footbolista
   8 / 910
вчера в 23:25
В настольный...деревянным шариком...
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