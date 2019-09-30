ГлавнаяНовости

Дзюба: «Ни разу в жизни не был пьяным, клянусь»

сегодня, 22:21

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что не имеет пристрастия к распитию алкоголя. 

Пиво вообще не люблю. И водку не люблю, и виски не люблю. Ну выпью шампанское Asti Martini. Реально, у меня прямо отторжение к алкоголю. Ни разу в жизни не был пьяным, клянусь. Шампанское Asti Martini — это да. И сангрия, в Испании подсел на неё. Но у нас в России просто нет сангрии нормальной. Водку пробовал один раз, грамм 20—30, я даже не смог. Меня прямо воротит от неё. Я сладкоежка. Говорят, кто любит сладкое, не любит алкоголь.

 Также недавно Артем заявил, что не перешел бы в китайский клуб за огромную зарплату.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Карпин исполнил мечту всех болельщиков «Ростова»
Вчера, 12:30 ФотоКомментарии15
Хабиб отказался выполнять челлендж Ибрагимовича
28 сентября ФотоКомментарии35
Президент «Атлетико» не против оплатить штраф за «Барселону»
27 сентября Комментарии8
Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии
27 сентября ВидеоКомментарии9
Уткин опубликовал фото своего поцелуя с Геничем
27 сентября Комментарии34
Слуцкий с помощью собаки усыпил братьев Березуцких
22 сентября ВидеоКомментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   271 / 909
сегодня в 22:39
Такому бугаю нужно 2 ведра Сангрии чтоб напиться
ошалевший
ошалевший ответил cska plus
   255 / 909
сегодня в 22:38
Ничего Кокоша научит.
ты реально думаешь что они по трезвянке селфились на шконках?
ошалевший
ошалевший
   255 / 909
сегодня в 22:37
как может быть связано бухло и сладкое? я люблю и то и другое и вместе можно,артёмка лукавит
pomor45
pomor45
   84 / 909
сегодня в 22:36
Не был, так и судить не можешь.
Заратустра
Заратустра
   39 / 909
сегодня в 22:33
Отчасти согласен с Дзюбой. Иногда можно прибухнуть немного. Пивка в основном. Но в целом синька - бычий кайф. Есть гораздо интереснее вещества.
ermak6848
ermak6848
   130 / 909
сегодня в 22:30
ещё не время Тёма - вы наш Бакланкин...
nubom
nubom
   222 / 909
сегодня в 22:28
Кто любит сладкое, тот, говорят, добрый. Это сейчас не в моде... Попробуй настоящего коньячка!
cska plus
cska plus
   10 / 909
сегодня в 22:24
Ничего Кокоша научит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100