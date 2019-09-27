Президент «Атлетико» не против оплатить штраф за «Барселону»

Президент «Атлетико» Сересо пошутил по поводу желания «Барселоны» оспорить штраф за переговоры с Антуаном Гризманном.

Если Барселона собирается оспорить штраф в 300 евро, я заплачу за них. А если серьезно, то нужно быть спокойным и дать юристам заниматься их работой.



Антуан – прекрасный игрок. Я желаю ему такой же судьбы в «Барселоне», какая у него была в «Атлетико» и чтобы его там любили так же сильно, как хотели заполучить.