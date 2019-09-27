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Президент «Атлетико» не против оплатить штраф за «Барселону»

сегодня, 12:41

Президент «Атлетико» Сересо пошутил по поводу желания «Барселоны» оспорить штраф за переговоры с Антуаном Гризманном.

Если Барселона собирается оспорить штраф в 300 евро, я заплачу за них.  А если серьезно, то нужно быть спокойным и дать юристам заниматься их работой.

Антуан – прекрасный игрок. Я желаю ему такой же судьбы в «Барселоне», какая у него была в «Атлетико» и чтобы его там любили так же сильно, как хотели заполучить.

Напомним, что «Барселону» оштрафовали на 300 евро за ранние переговоры с Гризманном. 

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Знатог
Знатог
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сегодня в 12:48
а мож Президент Атлетико за меня кредит оплатит, если серьёзно? было б неплохо.
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