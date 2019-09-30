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Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

вчера, 23:05

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в тот период, когда они вместе работали в «Спартаке». 

Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Кто бы вышел против меня? Не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов.

Также недавно Артём признался, что никогда в жизни не напивался. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 910
сегодня в 00:09
Тёма может ещё и федуна вызвать на дуэль.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   286 / 910
вчера в 23:46
Балабол опять за старое взялся, играл бы в футбол и доиграл бы свой век уже с честью.
iri13
iri13
   190 / 910
вчера в 23:44
А Тема все шутит...ой, не к добру)))
Тага Дага
Тага Дага
   177 / 910
вчера в 23:33
Сегодня точно пьяный. ...а говорит что не пьёт, алкаш хренов
ошалевший
ошалевший
   227 / 910
вчера в 23:29
тысяча чертей,что он несёт- сказал сами знаете кто
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 910
вчера в 23:18
Я в жизни не был ни разу пьяным,
я всюду был футболистом рьяным,
ну разве что мог по карманам шарить,
да Карпа мечтал рапирой ударить.
mangoх12
mangoх12
   18 / 910
вчера в 23:13
Валера бы тогда его закусал
LOpp
LOpp
   20 / 910
вчера в 23:13
И в качестве оружия выбрал бы табуретки
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 910
вчера в 23:10
Опять без меры болтать стал, не к добру это!!!
Footbolista
Footbolista
   8 / 910
вчера в 23:06
Мысль о дуэли пришла после общения с питерским гасконцем...инфа 100%...

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