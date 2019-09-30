Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

вчера, 23:05

Нападающий «Зенита» заявил, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» в тот период, когда они вместе работали в «Спартаке».

Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Кто бы вышел против меня? Не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов.

Также недавно Артём признался, что никогда в жизни не напивался.