Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в тот период, когда они вместе работали в «Спартаке».
Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Да не знаю. Кто бы вышел против меня? Не знаю. Я так, вот честно, не размышляю. Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов.
Также недавно Артём признался, что никогда в жизни не напивался.
я всюду был футболистом рьяным,
ну разве что мог по карманам шарить,
да Карпа мечтал рапирой ударить.
я всюду был футболистом рьяным,
ну разве что мог по карманам шарить,
да Карпа мечтал рапирой ударить.
https://youtu.be/tJ70umeTtLM