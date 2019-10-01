Испанский суд закрыл дело в отношении Месси

01 октября 2019, 07:21

Национальный суд Испании решил закрыть дело в отношении форварда «Барселоны» по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег.

Жалоба в суд поступила от бывшего сотрудника Фонда Месси. Однако, как объяснила судья Мария Тардон, обвинение было основано лишь на «журналистких статьях», никаких улик и доказательств нарушения закона предоставлено не было. Таким образом, суд не обнаружил состава преступления и закрыл дело в связи с отсутствием видимых причин для продолжения разбирательства.

Напомним, год назад полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок и штраф в размере 1,4 млн евро за уклонение от уплаты налогов.