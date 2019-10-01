ГлавнаяНовости

Испанский суд закрыл дело в отношении Месси

01 октября 2019, 07:21

Национальный суд Испании решил закрыть дело в отношении форварда «Барселоны» Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег.

Жалоба в суд поступила от бывшего сотрудника Фонда Месси. Однако, как объяснила судья Мария Тардон, обвинение было основано лишь на «журналистких статьях», никаких улик и доказательств нарушения закона предоставлено не было. Таким образом, суд не обнаружил состава преступления и закрыл дело в связи с отсутствием видимых причин для продолжения разбирательства.

Напомним, год назад полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок и штраф в размере 1,4 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший президент «Валенсии» хотел похитить человека и получил срок
02 октября Комментарии8
Врачу грозит до трех лет из-за смерти несовершеннолетнего футболиста
02 октября Комментарии6
Адвокат Протасовицкого: «Тут даже не двойные, а тройные стандарты»
01 октября Комментарии7
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
01 октября Комментарии16
От «Балтики» требуют более 19 млн рублей за аренду стадиона
30 сентября Комментарии13
«Барселона» подаст апелляцию на штраф в 300 евро
27 сентября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   109 / 797
01 октября в 21:07
А кого ещё судить будут? Там же пятерка.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:45
ещё и Месси свалит с Испании,кто же налоги платить будет?
The Method Man
The Method Man
01 октября в 13:20
Месси - самый честный и верующий человек на Планете Земля.

Все поклонники доброй и честной Барселоны знают, что Месси играет лишь за Цвета Клуба, ему все эти 50-60 млн. евро (500000000000) не нужны, просто,
Руководство силой засовывают ему в Карман все эти деньги.
Он то как раз постоянно отказывается.

Господи, храни Леонеля!!!
League1
League1
   35 / 797
01 октября в 12:37
Откупился
Конь 666
Конь 666
   694 / 797
01 октября в 11:33
Откупился (2)
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 11:27
Откупился
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 797
01 октября в 08:54
Преступные огромные налоги преступление государства.
Кто может не платить,скрыть,тот обязан это делать.
Если я богат,почему 45% дохода должен им отдать.
NGYRZ
NGYRZ
   40 / 797
01 октября в 08:36
Жалоба говорится поступила от БЫВШЕГО СОТРУДНИКА фонда Месси, а Мария Тардон свалила все на журналистов!

Похоже Мария Тардон свои дивиденды тоже получила от этого фонда.
VIPded
VIPded
   34 / 797
01 октября в 07:49
Откупился гном, видать...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100