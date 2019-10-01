Испанский суд закрыл дело в отношении Месси

Национальный суд Испании решил закрыть дело в отношении форварда «Барселоны» Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег.
Жалоба в суд поступила от бывшего сотрудника Фонда Месси. Однако, как объяснила судья Мария Тардон, обвинение было основано лишь на «журналистких статьях», никаких улик и доказательств нарушения закона предоставлено не было. Таким образом, суд не обнаружил состава преступления и закрыл дело в связи с отсутствием видимых причин для продолжения разбирательства.
Напомним, год назад полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок и штраф в размере 1,4 млн евро за уклонение от уплаты налогов.
Все поклонники доброй и честной Барселоны знают, что Месси играет лишь за Цвета Клуба, ему все эти 50-60 млн. евро (500000000000) не нужны, просто,
Руководство силой засовывают ему в Карман все эти деньги.
Он то как раз постоянно отказывается.
Господи, храни Леонеля!!!
Все поклонники доброй и честной Барселоны знают, что Месси играет лишь за Цвета Клуба, ему все эти 50-60 млн. евро (500000000000) не нужны, просто,
Руководство силой засовывают ему в Карман все эти деньги.
Он то как раз постоянно отказывается.
Господи, храни Леонеля!!!
Кто может не платить,скрыть,тот обязан это делать.
Если я богат,почему 45% дохода должен им отдать.
Кто может не платить,скрыть,тот обязан это делать.
Если я богат,почему 45% дохода должен им отдать.
Похоже Мария Тардон свои дивиденды тоже получила от этого фонда.
Похоже Мария Тардон свои дивиденды тоже получила от этого фонда.