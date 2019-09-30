От «Балтики» требуют более 19 млн рублей за аренду стадиона

сегодня, 18:22

В отношении калининградской «Балтики» подан иск на 19,2 млн рублей от компании «Спорт-Инжиниринг», которая управляет стадионом «Калининград».

Иск поступил в суд 23 сентября. Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Аренда стадиона вместимостью в 35 015 зрителей на одну игру обходится клубу в 2,4 млн рублей.