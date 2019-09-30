От «Балтики» требуют более 19 млн рублей за аренду стадиона

В отношении калининградской «Балтики» подан иск на 19,2 млн рублей от компании «Спорт-Инжиниринг», которая управляет стадионом «Калининград».
Иск поступил в суд 23 сентября. Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Аренда стадиона вместимостью в 35 015 зрителей на одну игру обходится клубу в 2,4 млн рублей.
Стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира-2018. Стоимость строительства составила 17,75 млрд рублей.
В последнем матче 15-го тура ФНЛ «Балтика» обыграла «Химки».
Во всем мире клубы сами строят себе стадионы по бюджету и с расчетом на посещаемость. Если у команды небольшой бюджет и посещаемость, он строит себе небольшой стадион на 15 тыс человек.
А у нас типа построили дорогущие стадионы и пытаются туда загнать команды для галочки ("Сочи" из Питера туда перегнали, спасибо другу Ротенбергу), "Тамбов" в Саранск загнали и т.п. И еще и заставить их большие деньги платить.
И типа тогда можно будет рапортовать, что стадионы собирают деньги какие-то, а что это за счет расходов госбюджетных опять же команд, так это фигня))
Во всем мире клубы сами строят себе стадионы по бюджету и с расчетом на посещаемость. Если у команды небольшой бюджет и посещаемость, он строит себе небольшой стадион на 15 тыс человек.
А у нас типа построили дорогущие стадионы и пытаются туда загнать команды для галочки ("Сочи" из Питера туда перегнали, спасибо другу Ротенбергу), "Тамбов" в Саранск загнали и т.п. И еще и заставить их большие деньги платить.
И типа тогда можно будет рапортовать, что стадионы собирают деньги какие-то, а что это за счет расходов госбюджетных опять же команд, так это фигня))
Чиновники просто оборзякнули совсем!!!
Чиновники просто оборзякнули совсем!!!