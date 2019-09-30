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От «Балтики» требуют более 19 млн рублей за аренду стадиона

сегодня, 18:22

В отношении калининградской «Балтики» подан иск на 19,2 млн рублей от компании «Спорт-Инжиниринг», которая управляет стадионом «Калининград».

Иск поступил в суд 23 сентября. Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Аренда стадиона вместимостью в 35 015 зрителей на одну игру обходится клубу в 2,4 млн рублей.

Стадион «Калининград» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира-2018. Стоимость строительства составила 17,75 млрд рублей.

В последнем матче 15-го тура ФНЛ «Балтика» обыграла «Химки».

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Все комментарии
bsww
bsww
   425 / 908
сегодня в 19:36
Есть кто из Калиниграда, какая там цена билета. Ведь "себестоимость" чуть меньше 70 рублей с носа (точнее 68 рублей с копейками)
Vadik
Vadik
   562 / 908
сегодня в 19:31
Простое отбивание денег за строительство. И отбивают с клубов. Слава Богу мы уже прошли через это и расплатились. Да и посещаемость у нас на уровне... Обидно, что с клубов деньги тчнут за стадион на котором они играют....
Alean
Alean ответил Так Себе Аналитик
   414 / 908
сегодня в 19:12
А объекты не для них строились. Просто для распила. Причем этот "Спорт-Ин" еще до начала работы над стадионами (на большинстве из которых он был проектировщиком и заказчиком) обвинялся в распиле, это детище Фетисова и других "хоккеистов", которые с Путиным в Ночной Лиге катаются. Во всем мире клубы сами строят себе стадионы по бюджету и с расчетом на посещаемость. Если у команды небольшой бюджет и посещаемость, он строит себе небольшой стадион на 15 тыс человек. А у нас типа построили дорогущие стадионы и пытаются туда загнать команды для галочки ("Сочи" из Питера туда перегнали, спасибо другу Ротенбергу), "Тамбов" в Саранск загнали и т.п. И еще и заставить их большие деньги платить. И типа тогда можно будет рапортовать, что стадионы собирают деньги какие-то, а что это за счет расходов госбюджетных опять же команд, так это фигня))
Согласен полностью, а что бы наверняка, добить команды ещё и минимальную вместимость стадиона для выхода в премьер лигу ввели. Нахрена спрашивается. Вон в европе в еврокубках стадионы тыщ. на 9-10 встречаются и всех всё устраивает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Leha-ha50
   29 / 908
сегодня в 18:54
Понастроили стадионов, выпендрились перед миром , а теперь пытаются обсосать команды для которых по сути и построены объекты. Чиновники просто оборзякнули совсем!!!
А объекты не для них строились. Просто для распила. Причем этот "Спорт-Ин" еще до начала работы над стадионами (на большинстве из которых он был проектировщиком и заказчиком) обвинялся в распиле, это детище Фетисова и других "хоккеистов", которые с Путиным в Ночной Лиге катаются.

Во всем мире клубы сами строят себе стадионы по бюджету и с расчетом на посещаемость. Если у команды небольшой бюджет и посещаемость, он строит себе небольшой стадион на 15 тыс человек.

А у нас типа построили дорогущие стадионы и пытаются туда загнать команды для галочки ("Сочи" из Питера туда перегнали, спасибо другу Ротенбергу), "Тамбов" в Саранск загнали и т.п. И еще и заставить их большие деньги платить.

И типа тогда можно будет рапортовать, что стадионы собирают деньги какие-то, а что это за счет расходов госбюджетных опять же команд, так это фигня))
An Jo
An Jo
   883 / 908
сегодня в 18:47
вот и нафига балтике этот стадион? ей поля на 5.000 мест за глаза. раньше же она как то играла и ничего. тем более ей до РПЛ как до китая раком. и пусть они пустой стадион доят. или в аренду всяким киркоровым.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   148 / 908
сегодня в 18:38
Ну для команды ФНЛ можно было и скинуть
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 908
сегодня в 18:36
Понастроили стадионов, выпендрились перед миром , а теперь пытаются обсосать команды для которых по сути и построены объекты.
Чиновники просто оборзякнули совсем!!!
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