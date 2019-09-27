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РФС смягчил наказание для «Зенита»

сегодня, 10:21

Российский футбольный союз смягчил наказание для «Зенита» за инцидент между болельщиками и полицейскими из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты двигали ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно.

Ранее «Зенит» прошел «Енисей» в Кубке России. 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   25 / 905
сегодня в 11:13
бюджетники только обрадовались, что не надо на Крестовский переться, как РФС их обломал.
Казанский
Казанский ответил DawnOfDestiny
   142 / 905
сегодня в 11:10
Здрасти Колян, проспался?)
И тебе не хворать)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Казанский
   570 / 905
сегодня в 11:08
Условку заменили на условку и сигареты выдали?
Здрасти Колян, проспался?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   570 / 905
сегодня в 11:07
Тема для Казанского) "Где" мягче, "Где" глубже в суть)
alexamit
alexamit
   361 / 905
сегодня в 11:00
Кремль поднадавил-и бомжам закон не писан!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   696 / 905
сегодня в 10:57
да че там.... РФС сделайте горловой Миллеру и ко.
Казанский
Казанский
   142 / 905
сегодня в 10:53
Условку заменили на условку и сигареты выдали?
mihaluch
mihaluch
   85 / 905
сегодня в 10:49
Мутно всё как-то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 905
сегодня в 10:44
Надеюсь такие выкрутасы РФС больше не повторятся....
Морозовский
Морозовский
   41 / 905
сегодня в 10:40
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       71 / 905
    сегодня в 10:38
    Можно отдать уже чемпионство спб и не ломать голову(
    стыдно
    112910415
    112910415
       63 / 905
    сегодня в 10:34
    всё равно наказание осталось невероятно зверским ... нельзя так с великим Зенитом !
    Т34
    Т34
       33 / 905
    сегодня в 10:33
    Это же зенит, что с бомжей возьмешь?
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       71 / 905
    сегодня в 10:30
    дюков,миллер,мутко все для зенита, НЕ СМЕШНО УЖЕ!!!!
    oFANATo
    oFANATo
       38 / 905
    сегодня в 10:30
    Ахаха. Дюкова не зря протащили в РФС.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       71 / 905
    сегодня в 10:28
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         244 / 905
      сегодня в 10:24
      ой? а кто-то сомневался? Дюков форева газпром и ВВП - проект - ваше "народное достояние" а вы верьте....
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