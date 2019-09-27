РФС смягчил наказание для «Зенита»

сегодня, 10:21

Российский футбольный союз смягчил наказание для «Зенита» за инцидент между болельщиками и полицейскими из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты двигали ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК , заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно.

Ранее «Зенит» прошел «Енисей» в Кубке России.