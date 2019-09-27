Адвокат журналиста, назвавшего Адриано обезьяной, просит прекратить дело

Адвокат журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал бывшего игрока «Спартака» обезьяной, просит прекращения производства по делу об административном правонарушении.

Хотим заявить ходатайство о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Полагаем, что нет событий и состава правонарушения по основаниям: нашему подзащитному вменяется статья, по которой наказываются деяния, направленные на возбуждение вражды по расовому принципу и унижение достоинства. Определение этим действиям дано Пленумом Верховного суда: «Под действиями следует понимать высказывания, обосновывающие применение геноцида». Таких высказываний у Малосолова не имеется. Ссылки на подобное у прокуратуры отсутствуют, как и в лингвистической экспертизе. То есть прокуратура в ходе проверки сама не выяснила подобные действия в сообщении Малосолова.

Унижения по признаку расы? Дело возбуждено по заявлению Цорна. По его мнению, высказывание в адрес Адриано направлено на унижение человеческого достоинства по признаку расы. Но это предполагает личное отношение потерпевшего, это позиция Верховного суда, а сам потерпевший в ходе проверки опрошен не был. Его осведомленность о высказывании не подтверждается. Прочитать на русском он не смог бы. Делали ли ему перевод? Его адекватность также не подтверждается. Он не был опрошен, подтверждений унижения не было. Не был опрошен и сам Цорн. По существу у нас нет потерпевшего.