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Сульшер высказался о плохом старте МЮ в Премьер-Лиге

01 октября 2019, 08:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал плохой старт его команды в текущем розыгрыше АПЛ.

По словам норвежского специалиста, результаты «красных дьяволов» не соответствуют уровню их выступлений. Сульшер заявил, что в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги команда показала хороший футбол в шести матчах из семи. Исключением, согласно высказыванию тренера, стала встреча с «Вест Хэмом», в которой «Ман Юнайтед» уступил со счетом 0:2.

Накануне манкунианцы сыграли вничью с «Арсеналом» в матче седьмого тура чемпионата Англии (1:1). «Манчестер Юнайтед» с девятью очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Сульшер прокомментировал пропущенный гол в игре с «Арсеналом», засчитанный после использования VAR.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 октября в 09:45
Эти долбанные специалисты не видят что-ли, что игры нет. Все поставлено на удачу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
01 октября в 09:42
У Сульшера определенно много общего с Кононовым.
Mr_Tim
Mr_Tim
01 октября в 09:14
Ну тут комментарии особо не напишешь, статистика все говорит! 10-е место! худший старт за 30 лет! антирекорд клуба. так сезон в десятке если не хуже и закончат.
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