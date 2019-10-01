Сульшер высказался о плохом старте МЮ в Премьер-Лиге

01 октября 2019, 08:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал плохой старт его команды в текущем розыгрыше АПЛ .

По словам норвежского специалиста, результаты «красных дьяволов» не соответствуют уровню их выступлений. Сульшер заявил, что в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги команда показала хороший футбол в шести матчах из семи. Исключением, согласно высказыванию тренера, стала встреча с «Вест Хэмом», в которой «Ман Юнайтед» уступил со счетом 0:2.

Накануне манкунианцы сыграли вничью с «Арсеналом» в матче седьмого тура чемпионата Англии (1:1). «Манчестер Юнайтед» с девятью очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ .