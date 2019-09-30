Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

сегодня, 20:25

Экс-главный тренер «Шальке» в ближайшее время может стать главным тренером «Спартака».

По слухам, кандидатуру 34-летнего специалиста предложил генеральный директор Томас Цорн. В ближайшее время событие будет утверждено высшим руководством «красно-белых». Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.

Также свою кандидатуру на пост наставника «красно-белых» предложил Сергей Юран.