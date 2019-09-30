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Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

сегодня, 20:25

Экс-главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в ближайшее время может стать главным тренером «Спартака».

По слухам, кандидатуру 34-летнего специалиста предложил генеральный директор Томас Цорн. В ближайшее время событие будет утверждено высшим руководством «красно-белых». Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных. 

Также свою кандидатуру на пост наставника «красно-белых» предложил Сергей Юран.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   304 / 905
сегодня в 21:19
А как же Гунько 🙉🙉🙉
pomor45
pomor45 ответил Владимир_Спартак
   84 / 905
сегодня в 21:19
Это ты про кого??? Про себя....???? 😁 😁 😁
Не прикидывайся. Четко обозначено - СВИНЬЯ. Всем знакомая в РПЛ.
oFANATo
oFANATo
   15 / 905
сегодня в 21:18
Ничего не меняется в датском королевстве. Цирк продолжается. Бу га га
Viktor Rocky
Viktor Rocky
сегодня в 21:17
Нормальный тренер
Локо в том году два раза обыграл в лч
Но провалится как и любой в спартаке
pomor45
pomor45 ответил Армейская душа
   84 / 905
сегодня в 21:15
Опять заговор? У спартачей ничего не меняется - во всём виноват кто-то )))
Они кричат: Великий Спартак, но не задумываются в своих комментариях, как может Великий позволить с собой обращаться так и быть таким безвольным и бесхребетным, каким они выставляют его в своих теориях заговоров.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил pomor45
   75 / 905
сегодня в 21:14
Это ты про кого??? Про себя....???? 😁 😁 😁
Регион 68
Регион 68
сегодня в 21:13
Тедеско... 34 года... Пацан ведь еще по сути... И чем же сей парень знаменит и примечателен? Акромя 0:7 кому то там? Не слежу за немецким чемпом, и слышу о нем впервые(
kоrn3512.
kоrn3512. ответил МКС
   439 / 905
сегодня в 21:10
Никто! Курское, бездельничающее туловище ,на скрипучем ,промятом диване! Зато всё туда же, лишь бы обгадить известных, заслуженных людей)
pomor45
pomor45 ответил Владимир_Спартак
   84 / 905
сегодня в 21:07
Короче....Задание Цорна от питерских отправить Спартак в пердив. Первую часть это сценария он блестяще выполнил. Оставив команду без нападающих..... 😁 😁 😁. Если этот тренер то Хана. По специальности инженер. Выгнали из Шальке при разнице мячей 4-24.
Свинья - животное стадное: куда пастух гонит туда и бежит.
Морозовский
Морозовский ответил razdvatri
   23 / 905
сегодня в 21:05
можно было бы попробовать глушакова вернуть играющим тренером
Вот это - другое дело!
razdvatri
razdvatri
   600 / 905
сегодня в 21:04
можно было бы попробовать глушакова вернуть играющим тренером
Морозовский
Морозовский ответил Absinthe2
   23 / 905
сегодня в 21:04
Сбей спесь, извинись за свои косяки, и позови Карреру или Бердыева... Только эти двое могут сейчас поднять Спартак!
Каррера - неее!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   45 / 905
сегодня в 21:03
ща будут сватать всех подряд((
Морозовский
Морозовский
   23 / 905
сегодня в 21:02
Баклана только поросятам у корыта не хватало?! Удивительно!
Absinthe2
Absinthe2
   33 / 905
сегодня в 21:01
Сбей спесь, извинись за свои косяки, и позови Карреру или Бердыева... Только эти двое могут сейчас поднять Спартак!
Морозовский
Морозовский
   23 / 905
сегодня в 20:58
    kоrn3512.
    kоrn3512.
       439 / 905
    сегодня в 20:58
    Забугорный Кононов?? Ну ну...
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев ответил valt134
       173 / 905
    сегодня в 20:56
    Юран-Молодца! Видать, не без еврейских кровей. Под шумок решил и свою кандидатуру продвинуть. Скромняга, однако.
    Ага я ничего не добился!!! Но вот именно спартак подниму в ЛЧ.))))
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев
       173 / 905
    сегодня в 20:54
    Да сколько можно??? Дайте хрюшам выдохнуть!!! Бедные болелы спартака уже реально стало жалко. Скоро все болелы российского футбола в защиту хрюш пойдут в тарасовку , федуну рожу бить.
    valt134
    valt134
       440 / 905
    сегодня в 20:54
    Юран-Молодца! Видать, не без еврейских кровей. Под шумок решил и свою кандидатуру продвинуть. Скромняга, однако.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил МКС
       26 / 905
    сегодня в 20:54
    Ты с ним пил? Может наливал? Может вместе с ним 9ть раз выиграл чемпионат Романцев Легенда Спартака А ты кто? Интернет боец Виртуальный герой
    А ты кто? Отдыхай. Можешь Олеже рюмку подать
    МКС
    МКС ответил Армейская душа
       190 / 905
    сегодня в 20:52
    И к 40-ка уже спился. Отличный пример, молодец!
    Ты с ним пил?

    Может наливал?

    Может вместе с ним 9ть раз выиграл чемпионат

    Романцев Легенда Спартака

    А ты кто?

    Интернет боец

    Виртуальный герой
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Владимир_Спартак
       26 / 905
    сегодня в 20:52
    Короче....Задание Цорна от питерских отправить Спартак в пердив. Первую часть это сценария он блестяще выполнил. Оставив команду без нападающих..... 😁 😁 😁. Если этот тренер то Хана. По специальности инженер. Выгнали из Шальке при разнице мячей 4-24.
    Опять заговор? У спартачей ничего не меняется - во всём виноват кто-то )))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       75 / 905
    сегодня в 20:50
    Короче....Задание Цорна от питерских отправить Спартак в пердив. Первую часть это сценария он блестяще выполнил. Оставив команду без нападающих..... 😁 😁 😁. Если этот тренер то Хана. По специальности инженер. Выгнали из Шальке при разнице мячей 4-24.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил МКС
       26 / 905
    сегодня в 20:50
    Некоторым умникам Романцев возглавил Спартак Чуть за 30ть Ну а что там будет, покажет покажет время
    И к 40-ка уже спился. Отличный пример, молодец!
    VIC2
    VIC2
       538 / 905
    сегодня в 20:48
    Опять начнуться Мудовые Рыдания
    Армейская душа
    Армейская душа
       26 / 905
    сегодня в 20:48
    Тедесим!
    Литейный 4
    Литейный 4
       30 / 905
    сегодня в 20:45
    Тедесц настанет свиньям. Гыгыгы
    МКС
    МКС
       190 / 905
    сегодня в 20:45
    Некоторым умникам

    Романцев возглавил Спартак

    Чуть за 30ть

    Ну а что там будет, покажет покажет время
    KURUM
    KURUM
       239 / 905
    сегодня в 20:44
    Безперспективный вариант..
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