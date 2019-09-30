Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Экс-главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в ближайшее время может стать главным тренером «Спартака».
По слухам, кандидатуру 34-летнего специалиста предложил генеральный директор Томас Цорн. В ближайшее время событие будет утверждено высшим руководством «красно-белых». Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Также свою кандидатуру на пост наставника «красно-белых» предложил Сергей Юран.
Локо в том году два раза обыграл в лч
Но провалится как и любой в спартаке
Локо в том году два раза обыграл в лч
Но провалится как и любой в спартаке
Может наливал?
Может вместе с ним 9ть раз выиграл чемпионат
Романцев Легенда Спартака
А ты кто?
Интернет боец
Виртуальный герой
Может наливал?
Может вместе с ним 9ть раз выиграл чемпионат
Романцев Легенда Спартака
А ты кто?
Интернет боец
Виртуальный герой
Романцев возглавил Спартак
Чуть за 30ть
Ну а что там будет, покажет покажет время
Романцев возглавил Спартак
Чуть за 30ть
Ну а что там будет, покажет покажет время