Гасперини: «„Шахтеру“ после поражения тоже нужен результат»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Шахтера» в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов.

В ЛЧ каждый матч важен. Однако завтра, наверное, самый важный матч для нас. Так как знаем, с каким результатом закончился матч в Загребе, и мы пребываем в очень сложном положении. Мы проиграли. Это очень сложная группа.

Игра с «Шахтером» будет очень высокого уровня. Мы знаем, что они проиграли «Манчестер Сити» и им тоже необходимо добыть результат сейчас.

Лига чемпионов – это лучший чемпионат в мире. В нем играют лучшие команды. Если ты играешь там – ты должен быть готов. Мы играли в Лиге Европы, но у нас не было никакого опыта. Я думаю, что из Лиги чемпионов мы извлечем много уроков. Мы станем лучше.

Игра с «Загребом»? Я пересматривал матч с «Динамо». Я думаю о завтрашней игре, а не о прошлой.