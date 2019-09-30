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Гасперини: «„Шахтеру“ после поражения тоже нужен результат»

сегодня, 22:44
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Шахтера» в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов.

В ЛЧ каждый матч важен. Однако завтра, наверное, самый важный матч для нас. Так как знаем, с каким результатом закончился матч в Загребе, и мы пребываем в очень сложном положении. Мы проиграли. Это очень сложная группа. 

Игра с «Шахтером» будет очень высокого уровня. Мы знаем, что они проиграли «Манчестер Сити» и им тоже необходимо добыть результат сейчас. 

Лига чемпионов – это лучший чемпионат в мире. В нем играют лучшие команды. Если ты играешь там – ты должен быть готов. Мы играли в Лиге Европы, но у нас не было никакого опыта. Я думаю, что из Лиги чемпионов мы извлечем много уроков. Мы станем лучше. 

Игра с «Загребом»? Я пересматривал матч с «Динамо». Я думаю о завтрашней игре, а не о прошлой.

 Также ожиданиями от игры поделился игрок «Шахтера» Тайсон.

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