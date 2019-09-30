Симеоне: «Сёмин - мощная личность»

Главный тренер «Атлетико» рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

У каждого тренера есть своя идея. Главное, чтобы эта идея была чёткой и тренер понимал, что он делает на поле. „Локомотив“ делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол. У „Локомотива“ есть игровая идея, и это опасный соперник.

Коста — Мората — Фелиш? Есть шанс их увидеть, почему нет. Играют те, кто в лучшей форме. Они по очереди получали травмы и дисквалификации. Завтра у них хорошая возможность выйти вместе на поле.

«Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности.

Приоритеты на сезон? Важен каждый следующий матч. Игра завтра — важнейшая. Дай бог, у нас хорошо пойдёт в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем игрокам, которые его получали не так много. Очень важно добиваться результата.