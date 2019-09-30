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Симеоне: «Сёмин - мощная личность»

сегодня, 19:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». 

У каждого тренера есть своя идея. Главное, чтобы эта идея была чёткой и тренер понимал, что он делает на поле. „Локомотив“ делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол. У „Локомотива“ есть игровая идея, и это опасный соперник. 

Коста — Мората — Фелиш? Есть шанс их увидеть, почему нет. Играют те, кто в лучшей форме. Они по очереди получали травмы и дисквалификации. Завтра у них хорошая возможность выйти вместе на поле. 

«Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности. 

Приоритеты на сезон? Важен каждый следующий матч. Игра завтра — важнейшая. Дай бог, у нас хорошо пойдёт в этом сезоне, и мы сможем давать больше времени тем игрокам, которые его получали не так много. Очень важно добиваться результата.

 Также наставник «Локо» Юрий Семин дал оценку «Атлетико».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Colchoneros
   100 / 908
сегодня в 19:44
Симеоне прав!
Льстит он. Они все считают русских падкими на лесть. Это же насмешка - неужели не понимаете.
pomor45
pomor45
   100 / 908
сегодня в 19:42
и мы сможем давать больше времени тем игрокам, которые его получали не так много.
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Дубль выставит. У ЛОКО есть шанс наказать за эту иезуитскую иронию, если её насмешкой не назвать.
pomor45
pomor45 ответил d_fincher
   100 / 908
сегодня в 19:39
Прям гордость за Шпалыча. Эпоха.
Особенно за успехи в прошлой ЛЧ. Это "эпоха" внутреннего употребления.
RamonCSKA
RamonCSKA
   55 / 908
сегодня в 19:29
шпалыч вторую молодость переживает, одно время у него было унынее после сборной, а сейчас огурцом
Footbolista
Footbolista
   9 / 908
сегодня в 19:26
Да уж...не стучит как ты...
d_fincher
d_fincher
   53 / 908
сегодня в 19:24
Прям гордость за Шпалыча. Эпоха.
cska plus
cska plus
   12 / 908
сегодня в 19:23
Палыч железобетон!
NAZAR 007
NAZAR 007
   8 / 908
сегодня в 19:18
Палыч - монолит ! Они с Симеоне даже однокоренные )
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 908
сегодня в 19:15
ДА!
ermak6848
ermak6848
   129 / 908
сегодня в 19:14
При всём Уважении к Юрию Павловичу проиграю парни из ЛОКО
Colchoneros
Colchoneros
   126 / 908
сегодня в 19:14
Симеоне прав!
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