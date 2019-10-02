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FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди

02 октября 2019, 13:20

Федерация футбола Англии (FA) обвинила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника Бенжамена Менди

Португалец опубликовал в своём Твиттере мем: в левой части картинки был изображен темнокожий Менди в детстве, а справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью — «Угадайте, кто?».

Отмечается, что Силва совершил нарушение правил FA «при отягчающих обстоятельствах», поскольку в его сообщении в адрес Менди содержалась отсылка «к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению».

Ранее Андреса Иньесту обвиняли в расизме из-за праздничной фотографии.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   259 / 797
02 октября в 21:47
Что то подобное происходит и с женщинами, скоро миром буду править темнокожие женщины (п.с. надеюсь меня не забанят)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 15:53
Силве - пожизненное заключение....
Кондитерскую фабрику закрыть....

Все....хватит уже терпеть такое жестокое издевательство над Мендями...
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
02 октября в 15:10
Как разжечь расизм? Нужно просто обвинять в расизме всех, при любых обстоятельствах, просто так, с пустого места его выдумывать. И в таком случае негры действительно поверят, что они неполноценные и их постоянно ущемляют белые, а бледнолицих настолько достанут беспочвенные обвинения в этом расизме, что они за это действительно станут ненавидеть негров.
Vis.
Vis.
   498 / 797
02 октября в 14:51
что за бред?????
Romeo 777
Romeo 777
   402 / 797
02 октября в 14:43
Идиоты из ФА...тут больше нечего добавить.
Roman73
Roman73
02 октября в 14:33
По делу ! Грешно смеяться над убогими !
( шутка , никакого шоколада. )
Insanely cool
Insanely cool
   470 / 797
02 октября в 14:00
Скоро даже дышать около негра нельзя будет, жаль что Вермахт не победил, он бы показал этому FA "толерантность"
Benfiquistas
Benfiquistas
02 октября в 13:47
Совсем уже кю....сь!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 13:46
Поржу, если они его матчей на десять отстранят, что они и хотят сделать, видимо) Один из ключевых игроков у Пепчанского.
Levadia
Levadia
   62 / 797
02 октября в 13:36
Да уж.Совсем в Англии всё плохо!
BBK33
BBK33
   604 / 797
02 октября в 13:30
Такими темпами слово "черный" скоро вообще будет считаться ругательным в любом контексте. Купил афро-американские туфли - так, наверное, правильно))
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 13:29
Скоро негров надо белыми называть.
Groove000
Groove000
   72 / 797
02 октября в 13:25
Менди шутку оценил - для них это вообще ничего не значит? Когда друзья подкалывают друг друга, это норма...
allemz
allemz
   33 / 797
02 октября в 13:23
FA в край епанулась
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