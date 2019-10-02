FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди

Федерация футбола Англии (FA) обвинила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Португалец опубликовал в своём Твиттере мем: в левой части картинки был изображен темнокожий Менди в детстве, а справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью — «Угадайте, кто?».
Отмечается, что Силва совершил нарушение правил FA «при отягчающих обстоятельствах», поскольку в его сообщении в адрес Менди содержалась отсылка «к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению».
Ранее Андреса Иньесту обвиняли в расизме из-за праздничной фотографии.
Кондитерскую фабрику закрыть....
Все....хватит уже терпеть такое жестокое издевательство над Мендями...
Кондитерскую фабрику закрыть....
Все....хватит уже терпеть такое жестокое издевательство над Мендями...
( шутка , никакого шоколада. )
( шутка , никакого шоколада. )