FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди

02 октября 2019, 13:20

Федерация футбола Англии (FA) обвинила полузащитника «Манчестер Сити» в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника .

Португалец опубликовал в своём Твиттере мем: в левой части картинки был изображен темнокожий Менди в детстве, а справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью — «Угадайте, кто?».

Отмечается, что Силва совершил нарушение правил FA «при отягчающих обстоятельствах», поскольку в его сообщении в адрес Менди содержалась отсылка «к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению».

Ранее Андреса Иньесту обвиняли в расизме из-за праздничной фотографии.