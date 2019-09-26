Власти Италии готовят новые законы по борьбе с расизмом

сегодня, 15:29

Пресса сообщает, что итальянские власти разрабатывают новые правила, чтобы стимулировать клубы к подавлению расизма и оскорбительного поведения со стороны своих фанатов.

Клубы жаловались на то, что ультрас угрожают петь кричалки оскорбительного характера, если они не получат бесплатные билеты или другие льготы. В последствии чего клубы получают штрафы, а ответственные за беспорядки болельщики остаются безнаказанными.

Новые правила снимают с клубов ответственность, если они будут активно работать со спортивной системой правосудия, вкладывая средства в безопасность и технологии, предотвращая и оскорбляя поведение отдельных лиц. Это может включать в себя новые акустические системы, предназначенные для выявления расистских песнопений, и появления большего количества стюардов на трибунах.