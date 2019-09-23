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Матч «Аталанта» - «Фиорентина» был прерван из-за расизма

сегодня, 08:13
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Матч между «Аталантой» и «Фиорентиной» был прерван по ходу первого тайма по причине расистских кричалок.

Главный арбитр встречи посредством громкоговорителя обратился с предупреждением к фанатам бергамаски, которые оскорбляли крайнего защитника «фиалок» Дальберта. Спустя несколько минут матч был возобновлён.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что ситуация с проявлениями расизма на стадионах Италии «весьма серьёзная» в связи с последними событиями.

Отметим, что недавно Ромелу Лукаку подвергся расистским оскорблениям со стороны итальянского журналиста.

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Знатог
Знатог
   247 / 992
сегодня в 14:20
Дарвин вообще всех оскорбил, потомками обезьян назвал.
Juve14
Juve14
   416 / 992
сегодня в 12:37
Достали с этим "расизмом", пускай черные в ответ кричат "белый,белый" думаю никто и не обидится т.к. это констатация факта а не оскорбление, получается негры с рождения в обиде что они негры и называя их тем кем они являются люди их обижают? В суд на бога подавайте, я слышал в "развитых странах" это практикуется, только адресата пока немогут найти)
Danrog
Danrog
   403 / 992
сегодня в 09:36
Это уже перебор, в Италии негров больше чем итальянцев.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 08:49
Снова федуновцев оскорбили.
ДСА
ДСА
   202 / 992
сегодня в 08:22
Нечего вообще негров на поле выпускать, раз такие обидчивые.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 08:22
Дальберту кинули банан, аха-ха)
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