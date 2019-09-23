Матч «Аталанта» - «Фиорентина» был прерван из-за расизма

сегодня, 08:13

Матч между «Аталантой» и «Фиорентиной» был прерван по ходу первого тайма по причине расистских кричалок.

Главный арбитр встречи посредством громкоговорителя обратился с предупреждением к фанатам бергамаски, которые оскорбляли крайнего защитника «фиалок» Дальберта. Спустя несколько минут матч был возобновлён.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что ситуация с проявлениями расизма на стадионах Италии «весьма серьёзная» в связи с последними событиями.

Отметим, что недавно подвергся расистским оскорблениям со стороны итальянского журналиста.