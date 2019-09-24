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Министр спорта Италии планирует бороться с расизмом на футбольных стадионах

сегодня, 15:22

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что планирует заняться вопросами расизма на итальянских стадионах

Ликвидация расизма в обществе - это длительный и дорогостоящий процесс, который мы будем продвигать. Я буду посвящать время на устранение его со стадионов во время выполнения моего мандата. 

Пришло время взять на себя ответственность, это касается учреждений, политиков, федераций и болельщиков. 

В ближайшее время я встречусь со всеми представителями спорта, чтобы определиться с изменениями и принять жесткие, но эффективные санкции. 

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   95 / 986
сегодня в 16:24
Борьба с инокомыслием какая-то.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 986
сегодня в 16:15
Аха-ха), это как борьба с ветряными мельницами одного сквозеро-росонерского мультивода. Но пусть хоть чем то займется)
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   726 / 986
сегодня в 15:26
Бла-бла-бла.
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