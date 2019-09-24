Министр спорта Италии планирует бороться с расизмом на футбольных стадионах

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что планирует заняться вопросами расизма на итальянских стадионах.

Ликвидация расизма в обществе - это длительный и дорогостоящий процесс, который мы будем продвигать. Я буду посвящать время на устранение его со стадионов во время выполнения моего мандата.

Пришло время взять на себя ответственность, это касается учреждений, политиков, федераций и болельщиков.

В ближайшее время я встречусь со всеми представителями спорта, чтобы определиться с изменениями и принять жесткие, но эффективные санкции.