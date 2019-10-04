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Гиггз: «Сульшеру нужно дать время»

сегодня, 18:44

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что руководству клуба необходимо дать время нынешнему наставнику команды Оле-Гуннару Сульшеру.

Недавно манкунианцы сыграли вничью с «Алкмаром» в Лиге Европы.

Быть тренером - непростая работа. Сульшеру не повезло тренировать в одну эпоху с Клоппом и Гвардиолой. Но стоит помнить, что и Клопп, и Пеп уже довольно давно тренируют свои команды, поэтому, я считаю, Сульшеру нужно дать время.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   294 / 1027
сегодня в 22:37
Надо дать
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   10 / 1027
сегодня в 21:52
А Гиггзу нужно больше братьев, тогда их жёны не будут скучать. Аха-ха)
Red_team
Red_team
   306 / 1027
сегодня в 21:06
Дать время чтоб МЮ вылетел в Чемпионшип? Райан понимает, что мелет?
Illuha
Illuha
   136 / 1027
сегодня в 20:41
Бесполезно.
КЭТиК
КЭТиК
   225 / 1027
сегодня в 19:55
Подождем, и Лига Европы мечтой покажется.
7 из 9
7 из 9
   34 / 1027
сегодня в 19:48
Мне интересно другое - когда закончится вот тот ресурс, что был накоплен при САФе? Ведь рекордные доходы сейчас - это всё заслуга Сэра Алекса, но это не вечно, оно быстро закончится и МЮ станет нынешним Миланом. Мне интересно, лет пять ещё запаса есть у клуба или уже нет.
WildKem
WildKem
   799 / 1027
сегодня в 19:35
Быть тренером - непростая работа. Сульшеру не повезло тренировать в одну эпоху с Клоппом и Гвардиолой. Но стоит помнить, что и Клопп, и Пеп уже довольно давно тренируют свои команды, поэтому, я считаю, Сульшеру нужно дать время.

Так может и нужен команде тренер, который уже имеет опыт и выигрывания трофеев и строительства команд, которые выигрывают трофеи. А Оле пусть набирается опыта в клубах попроще. В свое время 33 года назад клуб доверили специалисту который был уже известен в тренерском деле всему миру имеющий за своими плечами и титулы в том числе и европейские и дали время, но так пришел человек, уже с опытом у которого на момент подписания контракта с МЮ имелось более 600 игр работы главным тренером и 11 трофеев, в том числе 1 европейский титул со скромным Абердином. А у Оле и близко ничего такого нет, даже игр в качестве главного тренера до прихода в МЮ менее 300.
И чего ждать, пока он наберется опыта как у Клоппа и Гвардиолы, но тогда клуб реально станет таким же середняком и аутсайдером как Астон Вилла, которая в свое время, а конкретно на момент прихода САФа в МЮ имела столько же чемпионских титулов в Англии( 7 штук) и также 1 раз Астон Вилла была обладателем кубка европейских чемпионов.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   78 / 1027
сегодня в 19:30
Первый раз согласен с гиггзом,надо дать времья , шипик не за горами.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   251 / 1027
сегодня в 19:25
Сколько?! Если нет никаких проблесков в лучшую сторону. МЮ не команда для экспериментов, не команда, которая может ждать неизвестно сколько.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1027
сегодня в 19:03
"Сульшеру не повезло тренировать в одну эпоху с Клоппом и Гвардиолой."

Вчера мы видели, что ему и в эпоху Арне Слота (тренера АЗ) не повезло тренировать)

Я уж не говорю про Роджерса, Эмеришку, Пеллегрини, Покета, Лэмпса, Хоу и Ходжсона (это тренеры команд, которые выше МЮ в таблице)
azkan
azkan
   418 / 1027
сегодня в 18:53
Да, да! Дайте побольше времени Сульшеру, а то там наверху таблицы и так тесно)
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