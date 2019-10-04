Гиггз: «Сульшеру нужно дать время»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что руководству клуба необходимо дать время нынешнему наставнику команды Оле-Гуннару Сульшеру.
Недавно манкунианцы сыграли вничью с «Алкмаром» в Лиге Европы.
Быть тренером - непростая работа. Сульшеру не повезло тренировать в одну эпоху с Клоппом и Гвардиолой. Но стоит помнить, что и Клопп, и Пеп уже довольно давно тренируют свои команды, поэтому, я считаю, Сульшеру нужно дать время.
Так может и нужен команде тренер, который уже имеет опыт и выигрывания трофеев и строительства команд, которые выигрывают трофеи. А Оле пусть набирается опыта в клубах попроще. В свое время 33 года назад клуб доверили специалисту который был уже известен в тренерском деле всему миру имеющий за своими плечами и титулы в том числе и европейские и дали время, но так пришел человек, уже с опытом у которого на момент подписания контракта с МЮ имелось более 600 игр работы главным тренером и 11 трофеев, в том числе 1 европейский титул со скромным Абердином. А у Оле и близко ничего такого нет, даже игр в качестве главного тренера до прихода в МЮ менее 300.
И чего ждать, пока он наберется опыта как у Клоппа и Гвардиолы, но тогда клуб реально станет таким же середняком и аутсайдером как Астон Вилла, которая в свое время, а конкретно на момент прихода САФа в МЮ имела столько же чемпионских титулов в Англии( 7 штук) и также 1 раз Астон Вилла была обладателем кубка европейских чемпионов.
Так может и нужен команде тренер, который уже имеет опыт и выигрывания трофеев и строительства команд, которые выигрывают трофеи. А Оле пусть набирается опыта в клубах попроще. В свое время 33 года назад клуб доверили специалисту который был уже известен в тренерском деле всему миру имеющий за своими плечами и титулы в том числе и европейские и дали время, но так пришел человек, уже с опытом у которого на момент подписания контракта с МЮ имелось более 600 игр работы главным тренером и 11 трофеев, в том числе 1 европейский титул со скромным Абердином. А у Оле и близко ничего такого нет, даже игр в качестве главного тренера до прихода в МЮ менее 300.
И чего ждать, пока он наберется опыта как у Клоппа и Гвардиолы, но тогда клуб реально станет таким же середняком и аутсайдером как Астон Вилла, которая в свое время, а конкретно на момент прихода САФа в МЮ имела столько же чемпионских титулов в Англии( 7 штук) и также 1 раз Астон Вилла была обладателем кубка европейских чемпионов.
Вчера мы видели, что ему и в эпоху Арне Слота (тренера АЗ) не повезло тренировать)
Я уж не говорю про Роджерса, Эмеришку, Пеллегрини, Покета, Лэмпса, Хоу и Ходжсона (это тренеры команд, которые выше МЮ в таблице)
Вчера мы видели, что ему и в эпоху Арне Слота (тренера АЗ) не повезло тренировать)
Я уж не говорю про Роджерса, Эмеришку, Пеллегрини, Покета, Лэмпса, Хоу и Ходжсона (это тренеры команд, которые выше МЮ в таблице)