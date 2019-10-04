Гиггз: «Сульшеру нужно дать время»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что руководству клуба необходимо дать время нынешнему наставнику команды .

Недавно манкунианцы сыграли вничью с «Алкмаром» в Лиге Европы.

Быть тренером - непростая работа. Сульшеру не повезло тренировать в одну эпоху с Клоппом и Гвардиолой. Но стоит помнить, что и Клопп, и Пеп уже довольно давно тренируют свои команды, поэтому, я считаю, Сульшеру нужно дать время.