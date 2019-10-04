Фонсека: «У „Ромы“ были возможности обыграть „Вольфсберг“»

Наставник «Ромы» подвёл итоги гостевого матча с «Вольфсбергом» (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Мы знали, что нас ждёт непростой матч. «Вольфсберг» – хорошая команда, но я считаю, что мы доминировали практически во всём. Несмотря на то, что они забили отличный гол, у нас были шансы на победу, но нам часто не хватало последнего паса.

Нам было нелегко выходить из-под их прессинга. Мы могли забить много голов, но проблема была в последнем пасе. Полагаю, мы способны лучше играть в финальной трети.