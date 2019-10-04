Оуэн и Харгривз раскритиковали игру Фреда за «Манчестер Юнайтед»

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн и Оуэн Харгривз в жёсткой форме отреагировали на игру полузащитника «красных дьяволов» Фреда.
Харгривз вспомнил о выступлении Фреда за «Шахтёр»:
Я считаю, что он хороший игрок, но не понимаю, почему он так играет. Он круто играл в «Шахтёре», поэтому «Манчестер Сити» хотел его приобрести. Куда всё это делось?
Оуэн пытался определить, на какой позиции лучше играть Фреду:
Как по мне, он довольно средний игрок. Ему лучше играть ближе к обороне. Думаю, что ему лучше подходит позиция опорника, чем полузащитника «бокс-ту-бокс».
Ранее сообщалось, что Фред выйдет в стартовом составе на матч против «АЗ Алкмаар». Матч закончился вничью - 0:0.
47 мильонов фунтов? Серьёзно??
47 мильонов фунтов? Серьёзно??