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Оуэн и Харгривз раскритиковали игру Фреда за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:48
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Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн и Оуэн Харгривз в жёсткой форме отреагировали на игру полузащитника «красных дьяволов» Фреда.

Харгривз вспомнил о выступлении Фреда за «Шахтёр»:

Я считаю, что он хороший игрок, но не понимаю, почему он так играет. Он круто играл в «Шахтёре», поэтому «Манчестер Сити» хотел его приобрести. Куда всё это делось?

Оуэн пытался определить, на какой позиции лучше играть Фреду:

Как по мне, он довольно средний игрок. Ему лучше играть ближе к обороне. Думаю, что ему лучше подходит позиция опорника, чем полузащитника «бокс-ту-бокс». 

Ранее сообщалось, что Фред выйдет в стартовом составе на матч против «АЗ Алкмаар». Матч закончился вничью - 0:0.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   223 / 1009
сегодня в 12:11
А в МЮ сейчас все плохи.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   447 / 1009
сегодня в 10:54
Мне 3 матча хватило, чтобы понять какое он днище
47 мильонов фунтов? Серьёзно??
Остапчук 67
Остапчук 67
   348 / 1009
сегодня в 10:20
В МЮ все плохо играют.
karnager
karnager
   208 / 1009
сегодня в 10:00
Как по мне, Фред - это сокращённо от Фредди Крюгер, и его место в фильмах ужасов
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