Оуэн и Харгривз раскритиковали игру Фреда за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:48

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и в жёсткой форме отреагировали на игру полузащитника «красных дьяволов» Фреда.

Харгривз вспомнил о выступлении Фреда за «Шахтёр»:

Я считаю, что он хороший игрок, но не понимаю, почему он так играет. Он круто играл в «Шахтёре», поэтому «Манчестер Сити» хотел его приобрести. Куда всё это делось?

Оуэн пытался определить, на какой позиции лучше играть Фреду:

Как по мне, он довольно средний игрок. Ему лучше играть ближе к обороне. Думаю, что ему лучше подходит позиция опорника, чем полузащитника «бокс-ту-бокс».