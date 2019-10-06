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«Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»

сегодня, 18:02
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» поделил очки с «Болоньей» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (11 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Болонья» (9 очков) - 11-я.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Лацио» 2:2 (2:2)
Голы: Крейчи 21, Паласио 31 - Иммобиле 23, Иммобиле 39

Нереализованный пенальти: Корреа 88

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Ларангейра, Бани, Крейчи, Медель, Поли, Орсолини (Ольсен 82), Сванберг (Шутен 72), Сансоне (Сантандер 86), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе (Баштуш 61), Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Хони 81), Иммобиле (Пароло 61), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Луис Фелипе 20, Крейчи 27, Лейва 51, Лейва 60, Сансоне 63, Ларангейра 63, Бани 75, Лулич 79, Паласио 89

Удаления: Лейва 60, Медель 70

Напомним, что вчера «Милан» обыграл «Дженоа».

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   8 / 1028
сегодня в 18:16
Эх, Корреа(
773sergeytank
773sergeytank
   90 / 1028
сегодня в 18:16
Что-то меня в последнее время орлики начали растраивать.
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