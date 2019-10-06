«Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»

«Лацио» поделил очки с «Болоньей» в матче 7-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (11 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Болонья» (9 очков) - 11-я.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Лацио» 2:2 (2:2)
Голы: Крейчи 21, Паласио 31 - Иммобиле 23, Иммобиле 39
Нереализованный пенальти: Корреа 88
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Ларангейра, Бани, Крейчи, Медель, Поли, Орсолини (Ольсен 82), Сванберг (Шутен 72), Сансоне (Сантандер 86), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе (Баштуш 61), Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Хони 81), Иммобиле (Пароло 61), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Луис Фелипе 20, Крейчи 27, Лейва 51, Лейва 60, Сансоне 63, Ларангейра 63, Бани 75, Лулич 79, Паласио 89
Удаления: Лейва 60, Медель 70
Напомним, что вчера «Милан» обыграл «Дженоа».