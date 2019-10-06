«Аталанта» не оставила шансов «Лечче»

«Аталанта» одолела «Лечче» во встрече 7-го тура чемпионата Италии. Бергамцы (16 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «волки» (6 баллов) - семнадцатые.
«Аталанта» - «Лечче» 3:1 (2:0)
Голы: Сапата 35, Гомес 40, Госенс 56 - Лучиони 86
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Кьер (Толой 69), Паломино, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич (Малиновский 74), Сапата (Муриэль 58)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Лечче»: Габриэл, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне (Фариас 55), Имбула (Вера), Майер, Манкосу, Фалько, Ла Мантиа (Бабакар 60)
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждения: Лучиони 62, Кьер 63, де Рон 73, Майер 84, Рисполи 90
В предыдущем туре «Лечче» уступил «Роме».