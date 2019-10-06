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«Арсенал» избежал осечки в матче с «Борнмутом» благодаря голу Луиса

сегодня, 17:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Борнмут» в игре 8-го тура АПЛ. «Канониры» (15 очков) поднялись на третью строчку в таблице, «вишни» (11 баллов) - десятые.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Борнмут» 1:0 (1:0)
Голы: Луис 9

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Габриэл Мартинелли 63), Себальос (Уиллок 74), Сака (Лукас Торрейра 83), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси (Фрэнсис 79), Кук, Аке, Рико, Уилсон (Груневельд 79), Джефферсон Лерма, Биллинг, Кинг, Соланке (Фрэйзер 63), Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Биллинг 13, Стэйси 29, Габриэл Мартинелли 72

В предыдущем туре «Арсенал» не смог победить «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   609 / 1028
сегодня в 18:16
Молодёжка порадовала больше игрой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил АПЛ рулит
   7 / 1028
сегодня в 18:11
Дежурная победа канониров. В прошлом сезоне Арсенал много забивал голов в матчах а в этом слишком мало. Но победа есть победа,очередные 3 очка имеют в своем активе,поздравляю!
Мало забивают, потому что игры нет как таковой. Играют отдельные игроки, и даже цели на игру как будто разные у всех, кто бегает, кто ходит))
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   82 / 1028
сегодня в 18:08
Дежурная победа канониров.
В прошлом сезоне Арсенал много забивал голов в матчах а в этом слишком мало.
Но победа есть победа,очередные 3 очка имеют в своем активе,поздравляю!
aNOOBis
aNOOBis
   328 / 1028
сегодня в 18:04
Я уж не помню кто точно, толи Киоун, толи Адамс просили Эмери определиться уже с основным составом...
Как бы солидарен. 500 человек наигрывают одновременно, непонятно какое сочетание хорошее (выглядит будто все посредственные).
lobsterdam
lobsterdam
   210 / 1028
сегодня в 18:01
вот для этого и купили лохматого, Борнмутам забивать!
mphuZ
mphuZ
   643 / 1028
сегодня в 17:57
Не виден пока рисунок игры у этого состава. Но результатом доволен!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1028
сегодня в 17:55
Скучнейшая игра, нужно было заканчивать после быстрого гола. "Арсенал" академично и нудно атаковал, "Бортмут" академично и нудно контратаковал.

Название новости - это что-то нечто))
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