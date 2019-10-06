«Арсенал» избежал осечки в матче с «Борнмутом» благодаря голу Луиса

«Арсенал» обыграл «Борнмут» в игре 8-го тура АПЛ. «Канониры» (15 очков) поднялись на третью строчку в таблице, «вишни» (11 баллов) - десятые.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Борнмут» 1:0 (1:0)
Голы: Луис 9
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Пепе (Габриэл Мартинелли 63), Себальос (Уиллок 74), Сака (Лукас Торрейра 83), Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси (Фрэнсис 79), Кук, Аке, Рико, Уилсон (Груневельд 79), Джефферсон Лерма, Биллинг, Кинг, Соланке (Фрэйзер 63), Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Биллинг 13, Стэйси 29, Габриэл Мартинелли 72
В предыдущем туре «Арсенал» не смог победить «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Арсенал много забивал голов в матчах а в этом слишком мало.
Но победа есть победа,очередные 3 очка имеют в своем активе,поздравляю!
В прошлом сезоне Арсенал много забивал голов в матчах а в этом слишком мало.
Но победа есть победа,очередные 3 очка имеют в своем активе,поздравляю!
Как бы солидарен. 500 человек наигрывают одновременно, непонятно какое сочетание хорошее (выглядит будто все посредственные).
Как бы солидарен. 500 человек наигрывают одновременно, непонятно какое сочетание хорошее (выглядит будто все посредственные).
Название новости - это что-то нечто))
Название новости - это что-то нечто))