«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону», отставание от «Ливерпуля» - 8 очков

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», идущего первым, составляет 8 очков. «Вулверхэмптон» (10 очков) находится на 11-м месте.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:2 (0:0)
Голы: Траоре 80, Траоре 90+4
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко 46), Отаменди, Фернандиньо, Канселу, Гюндоган, Родри, Марез (Бернарду Силва 60), Сильва (Габриэл Жезус 75), Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс (Беннетт 13), Траоре, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Винагре (Кастро 74), Хименес, Кутроне (Дохерти 68)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Родри 50, Канселу 50, Эдерсон 62, Гюндоган 71, Фернандиньо 76, Рубен Невеш 84, Моутинью 86
Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером».
Для Ливерпуля этот результат очень хороший и радостный но фанатам красных еще слишком рано радоваться этому потому что это только начало и всего сыграно 8 туров в чемпионате,все может изменится на протяжении нескольких туров а я надеюсь что ничего не изменится и Ливерпуль уверенно будет идти к своему долгожданному чемпионству.
Для Ливерпуля этот результат очень хороший и радостный но фанатам красных еще слишком рано радоваться этому потому что это только начало и всего сыграно 8 туров в чемпионате,все может изменится на протяжении нескольких туров а я надеюсь что ничего не изменится и Ливерпуль уверенно будет идти к своему долгожданному чемпионству.
А клонов у меня теперь лишь три)
А клонов у меня теперь лишь три)
И мне ливер до лампочки, просто глориков колбасных не люблю. Ну и несправедливость конечно тоже не люблю, но это не в наших силах, их высшие силы накажут)
И мне ливер до лампочки, просто глориков колбасных не люблю. Ну и несправедливость конечно тоже не люблю, но это не в наших силах, их высшие силы накажут)
Представляю, как он приходит и говорит: "Шейхи, нам нужно еще два топаря в защиту, двести лямов готовьте."
А они ему: "Деточка, у тебя самая дорогая команда мира по стоимости в трансфермаркте и самая дорогая по затратам на нынешний состав, у тебя попа не слипнется?"
Представляю, как он приходит и говорит: "Шейхи, нам нужно еще два топаря в защиту, двести лямов готовьте."
А они ему: "Деточка, у тебя самая дорогая команда мира по стоимости в трансфермаркте и самая дорогая по затратам на нынешний состав, у тебя попа не слипнется?"
Удивительно, что именно он главный герой матча.
Удивительно, что именно он главный герой матча.
У Волков 2 удара в створ ворот и 2 гола, 100% реализация.
У Волков 2 удара в створ ворот и 2 гола, 100% реализация.
Необязательно топа брать) главное, чтобы так не привозили, как эти.. и все.
Необязательно топа брать) главное, чтобы так не привозили, как эти.. и все.