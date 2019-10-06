ГлавнаяНовости

«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону», отставание от «Ливерпуля» - 8 очков

сегодня, 17:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», идущего первым, составляет 8 очков. «Вулверхэмптон» (10 очков) находится на 11-м месте.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» 0:2 (0:0)
Голы: Траоре 80, Траоре 90+4

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко 46), Отаменди, Фернандиньо, Канселу, Гюндоган, Родри, Марез (Бернарду Силва 60), Сильва (Габриэл Жезус 75), Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс (Беннетт 13), Траоре, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Винагре (Кастро 74), Хименес, Кутроне (Дохерти 68)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Родри 50, Канселу 50, Эдерсон 62, Гюндоган 71, Фернандиньо 76, Рубен Невеш 84, Моутинью 86

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рома» разошлась ничьей с «Кальяри»
Сегодня, 18:10 Комментарии2
«Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»
Сегодня, 18:02 ВидеоКомментарии2
«Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
Сегодня, 17:53 Комментарии14
«Арсенал» избежал осечки в матче с «Борнмутом» благодаря голу Луиса
Сегодня, 17:53 Комментарии7
«Аталанта» не оставила шансов «Лечче»
Сегодня, 17:53 Комментарии3
Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» и стала лидером
Сегодня, 17:05 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   177 / 1028
сегодня в 18:21
Не ожидал такого результата, хотя волки здорово играют против сильных команд.
ФантомасКа
ФантомасКа
сегодня в 18:21
расслабились
Raamtvall
Raamtvall
   736 / 1028
сегодня в 18:20
Шарлатан - на выход!
League1
League1
   236 / 1028
сегодня в 18:20
Красавцы!
allemz
allemz ответил sihafazatron
   24 / 1028
сегодня в 18:20
раньше в мс был аргентинец в защите-демичелес, теперь отаменди отлично его заменяет)
Демичелис это вообще что-то с чем-то))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   709 / 1028
сегодня в 18:20
расслабились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 1028
сегодня в 18:19
Не зря они к Соболеву присматриваются. Забивать то некому ;)
АбдуФотий
АбдуФотий
   661 / 1028
сегодня в 18:18
Откуда в вас столько агрессии и негатива? Мне кажется что здесь какие то обиженные жизнью люди собираются, относитесь к соперникам чуть с большим уважением и хватит называть мой клуб Ливером или Ливерным!
sihafazatron
sihafazatron
   70 / 1028
сегодня в 18:18
раньше в мс был аргентинец в защите-демичелес, теперь отаменди отлично его заменяет)
Nick Ch
Nick Ch
   189 / 1028
сегодня в 18:18
Нежданчик конечно, но ещё 30 туров впереди... к Красных с игрой проблемы тоже есть, и у них скамейка не такая длинная как у Горожан -- на длинной дистанции у Гвардиолы преимущество в этом плане.
cannongun
cannongun
   147 / 1028
сегодня в 18:18
это просто эпик фейл, сити 12ники
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   82 / 1028
сегодня в 18:17
Волки отличные специалисты в отобрании очков у топ клубов АПЛ и это они опять сегодня доказали но игроки Сити тоже сегодня немало ошибок наделали.
Для Ливерпуля этот результат очень хороший и радостный но фанатам красных еще слишком рано радоваться этому потому что это только начало и всего сыграно 8 туров в чемпионате,все может изменится на протяжении нескольких туров а я надеюсь что ничего не изменится и Ливерпуль уверенно будет идти к своему долгожданному чемпионству.
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 18:17
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       238 / 1028
    сегодня в 18:16
    Волков с победой!
    wostriks
    wostriks
    сегодня в 18:16
    Вечер удался
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
       8 / 1028
    сегодня в 18:15
    Какой союз? Я не живу в твоем мире, да и местных интеристов ты вытурил силами всех своих клонов. Есть чем гордиться, да?
    Ты очень переоцениваешь мои способности, они сами канули в лету со своим кабинетным клубом)
    А клонов у меня теперь лишь три)
    ДСА
    ДСА
       171 / 1028
    сегодня в 18:14
    Неожиданно.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
       382 / 1028
    сегодня в 18:14
    Молодцы волки,надавали сца.ой тряпкой по наглой зажравшейся роже манчетерского мешка.
    Akatsuki72
    Akatsuki72 ответил Санчо Панса
    сегодня в 18:14
    Горожане сливают этот сезон на классе! Ровно как и Тоттенхэм) Видимо, Пеп все - таки хочет выиграть ЛЧ, что готов пожертвовать очередным чемпионством в АПЛ.
    Не вижу логики. До осени ещё далеко и жертвовать чемпионатом ещё рано, апопадать в двойку в группе в ЛЧ МС обязан и без жертв.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Тео Джонс
       8 / 1028
    сегодня в 18:14
    Ты радуешься что ливерные уходят в отрыв больше и больше?) Алогичный ты какой то ахах)
    Ливерные всё купили, всё таки 30 лет копили на чемпионство, аха-ха), но своё они всё равно получат), будут наказаны как интер за кабинетные интрижки.
    И мне ливер до лампочки, просто глориков колбасных не люблю. Ну и несправедливость конечно тоже не люблю, но это не в наших силах, их высшие силы накажут)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       7 / 1028
    сегодня в 18:14
    Пепчанский стал заложником прежних гигантских трат теперь.

    Представляю, как он приходит и говорит: "Шейхи, нам нужно еще два топаря в защиту, двести лямов готовьте."

    А они ему: "Деточка, у тебя самая дорогая команда мира по стоимости в трансфермаркте и самая дорогая по затратам на нынешний состав, у тебя попа не слипнется?"
    ter17
    ter17
    сегодня в 18:13
    Результат конечно сенсационный
    xeroMet
    xeroMet
    сегодня в 18:12
    интригующий матч
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       105 / 1028
    сегодня в 18:12
    Горожане сливают этот сезон на классе! Ровно как и Тоттенхэм) Видимо, Пеп все - таки хочет выиграть ЛЧ, что готов пожертвовать очередным чемпионством в АПЛ.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
       479 / 1028
    сегодня в 18:12
    Вечер удался 😂🤣
    Брулин
    Брулин
       275 / 1028
    сегодня в 18:11
    Каким же бездарным мне всегда казался этот Траоре, еще и воспитанник Барселоны ведь.
    Удивительно, что именно он главный герой матча.
    nnnb199O
    nnnb199O
       191 / 1028
    сегодня в 18:11
    Лысьи шарлатан обделался.

    У Волков 2 удара в створ ворот и 2 гола, 100% реализация.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил dzvinka
       210 / 1028
    сегодня в 18:10
    интригующий матч, интересный результат. Вот кто-то говорит что у МС нет истории, я вкорне с этим не согласен, по двум причинам. Во-первых, в Англии по сути нет клуба без истории, а во-вторых - если в Англии и есть клуб без истории - то это Тотенхамон. Вулвергемптон 40 лет не побеждал МС на их стадионе - Пеп решил это извенить - каталонский творец творил - катал то, против чего идеально заточена игра волков. Волки с аутсайдерами ни-ни, но против такого - все автоматически работает. Адама Траоре... я весь прошлый сезон ждал когда он выстрелит... и вот он выстрелил)) Брутальный малый. Хименес однозначно вразу лучше Жоты, тот бы за76 оба момента с голевыми ассистами.
    по сути рядовому событию в футболе: проигрыш одной и победа другой все-таки не надо придавать такой уж трагический оттенок. Богатые тоже плачут (иногда).
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил Тео Джонс
       258 / 1028
    сегодня в 18:10
    Ляпорта же выцепили..
    Необязательно топа брать) главное, чтобы так не привозили, как эти.. и все.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Летучий-Голландец.
       110 / 1028
    сегодня в 18:09
    Сити скорее всего зимой возьмёт защитника.. Если они конечно хотят бороться за титулы.
    А где ты зимой выцепишь толкового защитника? Топов по сути пару сейчас и их не продаст никто.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100