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«Локомотив» сместил «Зенит» с первого места, обыграв «Арсенал»

сегодня, 15:56
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«Локомотив» оказался сильнее «Арсенала» в матче 12-го тура РПЛ.

«Локомотив» занимает 1 место в турнире (26 очков), а «Арсенал» расположился на 7 позиции (14 пунктов).

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Арсенал» 2:1 (2:1)
Голы: Эдер 9, Миранчук 45+2 (пенальти) - Кангва 11

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес (Магкеев 46), Чорлука, Рыбус, Мурило Серкейра, Баринов, Коломейцев (Идову 86), Мариу, Эдер, Смолов (Миранчук 20)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий (Тудорие 85), Кангва, Луценко (Лесовой 46)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Игнатьев 23, Левашов 45+2, Баринов 50, Альварес 61, Костадинов 64, Ломовицкий 73, Григалава 82

Судья: Лапочкин Сергей.

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Все комментарии
luger555
luger555
сегодня в 18:22
Тут и говорить не надо
XanBatu
XanBatu
сегодня в 18:15
спартак традиционно слабый
yk2ru
yk2ru
   637 / 1028
сегодня в 18:02
На привычное 8 место на пути Зенит.
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   264 / 1028
сегодня в 17:59
Я уважаю Локо. Но у Локомотива самая скучная игра в верхушке. Одна схема на все игры. Скучно, нудно,предсказуемо. НООООООООООООО всем на94. Все ждут прожареного МЯСА. А с понедельника будем смотреть как спам ТУДЕСИТ.
Санчо Панса
Санчо Панса
   105 / 1028
сегодня в 17:59
Феде Смолову здоровья, прежде всего! С возвращением одного из братьев Миранчуков в строй) Локо с непростой победой! Но железнодорожники вполне могут обыгрывать своих соперников и без пенальти)
sashasokol
sashasokol
   271 / 1028
сегодня в 17:47
Во-первых, ты перед тем как писать ерунду, послушай комментарий Аршавина по поводу пенальти на Оздоеве, так вот, его там не было и он прав на все 1000%. Во вторых, Зенит за всю игру с Локо не создал ни одного момента, вот это действительно позорно.
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 17:43
Заголовочнк кто их придумывает
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   11 / 1028
сегодня в 17:41
Тут и говорить не надо, дюкова все сказала
Заратустра
Заратустра ответил Jeck Denielse
   36 / 1028
сегодня в 17:41
Как видишь, в этих матчах защитники соперников Локомотива не справлялись с его атакой и вынужденны были фолить в штрафной площади. Локо просто не оставлял им другого выбора и они шли на этот отчаянный шаг. После чего Локо мастерски исполнял штрафной одинадцатиметровый удар и доводил матч до заслуженной победы.
kolpankolpan
kolpankolpan
   982 / 1028
сегодня в 17:40
Все это московское превосходство мы видели и видим уже второй год.ЦСКА вламывают десятки мячей.Локомотив ниже плинтуса.Спартак и вовсе в предварительных играх насадили.Только Зенит Ростов и Краснодар--команды выступавшие достойно в последние 2 года. В чемпионате московские команды игры не сдают но покупают их системно.В Еврокубках все сразу становится на свои места и результат налицо.Ну Динамо сейчас не покупает --впору за голову хвататься.Так что нечего хвалиться.В настоящий футбол у москвичей как ни игра так полные штаны.Игра Зенита с Локо?--Так зенит играл как хотел, а Локо как смог.Зенит силы оставил и выиграл в Лиге Чемпионов , а Локомотив и по воротам испанцам ни разу не ударил.В общем очень уж сильно этот российский чемпионат воняет.
sashasokol
sashasokol ответил Jeck Denielse
   271 / 1028
сегодня в 17:36
30.09.2019 Локомотив Зенит - 1:0. В донной игре Зенит не создал ни одного опасного момента у ворот Локо - все как обычно, Зенит с сильными командами полный ноль.
kostjan 58
kostjan 58 ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Всё как обычно....предсказуемо....ожидаемо..... ....Локо....Пенальти....Победа в один мяч.... 18.08.2019 Динамо-Локо....победа Локо в 1 мяч....с пенальти... 22.09.2019 Оренбург - Локо.....победа Локо в 1 мяч....с пенальти... 30.03.2019 Динамо - Локо....победа Локо в 1 мяч...с пенальти... 17.03.2019 Локо - Краснодар...победа Локо в 1 мяч...с пенальти.... 06.10.2019 Локо - Арсенал....победа в 1 мяч...с пенальти....
кто будет чемпионом ты сам знаешь уже)))
Заратустра
Заратустра ответил Leha-ha50
   36 / 1028
сегодня в 17:32
Скажем так, спартак традиционно слабый.
Ген Геныч
Ген Геныч
   95 / 1028
сегодня в 17:26
Я может что то не знаю!!!А почему гол Ломовицкого отменили?!!!Вроде как мяч был не в руках Гельерме а в воздухе!!!!!
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   274 / 1028
сегодня в 17:25
Как сказал Семин, сейчас это просто 26 очков, но не золото)))
EAGinLE
EAGinLE
   54 / 1028
сегодня в 17:25
Главное что Арсенал выше всех у кого 14 очков .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   16 / 1028
сегодня в 17:24
Этот чемпионат самый слабый за последние годы
Скорее - это Спартак слабый в этом сезоне, да и не только в этом!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   39 / 1028
сегодня в 17:22
Всё как обычно....предсказуемо....ожидаемо.....
....Локо....Пенальти....Победа в один мяч....

18.08.2019 Динамо-Локо....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
22.09.2019 Оренбург - Локо.....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
30.03.2019 Динамо - Локо....победа Локо в 1 мяч...с пенальти...
17.03.2019 Локо - Краснодар...победа Локо в 1 мяч...с пенальти....
06.10.2019 Локо - Арсенал....победа в 1 мяч...с пенальти....
beefs
beefs
   336 / 1028
сегодня в 17:22
Интрига?
halfbeek
halfbeek
   818 / 1028
сегодня в 17:21
Пенальти сомнительный. Миранчук искал руку вратаря и тянул для этого ногу. Пока Локо везет в спорных ситуациях. Посмотрим что будет дальше, но сегодня паровозы выглядели бледненько.
kaktus903
kaktus903
   623 / 1028
сегодня в 17:18
Отскок, по играм ЛЕ все прекрасно видно, Федя болобол. И в это время «лучший тренер» тура уже летит 0:2
Abris
Abris
   644 / 1028
сегодня в 17:15
Локомотив не нытьем, так катаньем с помощью лампочкина.
sashasokol
sashasokol ответил vadexus
   271 / 1028
сегодня в 17:15
ЛЧ ещё ладно, а вот кто-то в ЛЕ умудряется 0:4 проигрывать очень слабым командам)))
Фикус07
Фикус07
сегодня в 17:09
Пустые слова
Т34
Т34
   31 / 1028
сегодня в 17:07
Да и нечего делать на первом месте газовику, не смотрится
sashasokol
sashasokol ответил stachel
   271 / 1028
сегодня в 17:06
))). Очень приятно, что болельщики Зенита понимают, что в прошлом туре игра Зенита это позор!!! В принципе, в целом, всем понятно, что победы этой команды это админресурс Газпрома.
Брулин
Брулин
   275 / 1028
сегодня в 17:01
Джельтельмены,скажите а..А поезд уже ушёл?)))
Объективное мнение
Объективное мнение
   306 / 1028
сегодня в 17:01
Эдер забил тут точно прпздник у локо
Заратустра
Заратустра ответил 25процентный клоун
   36 / 1028
сегодня в 16:59
Истина
stachel
stachel ответил sashasokol
   209 / 1028
сегодня в 16:58
Во-первых, что мешало Зениту играть дальше, так как это было на 1-й минуте. Ведь это просто позор, когда Зенит в игре с Локо не создал ни одного опасного момента. Во вторых, никакого пенальти там не было. Послушай легенду, и кстати, умного специалиста - Аршавина, который сказал, что пнельти не было. P.S. Ныть.
во первых Егоров признал, что пенальти там был, но протокол вара не раскрыл. Быстрый гол на 1 минуте поломал бы шпалычу всю игровую схему и как ты все закончилось, хз. А так согласен, 1 чистый удар в створ за 90 минут - это позор для команды которая играет в группе ЛЧ. И не Баварии или Ювентусу, а Локомотиву М!
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