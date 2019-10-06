«Локомотив» сместил «Зенит» с первого места, обыграв «Арсенал»

«Локомотив» оказался сильнее «Арсенала» в матче 12-го тура РПЛ.
«Локомотив» занимает 1 место в турнире (26 очков), а «Арсенал» расположился на 7 позиции (14 пунктов).
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Арсенал» 2:1 (2:1)
Голы: Эдер 9, Миранчук 45+2 (пенальти) - Кангва 11
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес (Магкеев 46), Чорлука, Рыбус, Мурило Серкейра, Баринов, Коломейцев (Идову 86), Мариу, Эдер, Смолов (Миранчук 20)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий (Тудорие 85), Кангва, Луценко (Лесовой 46)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Игнатьев 23, Левашов 45+2, Баринов 50, Альварес 61, Костадинов 64, Ломовицкий 73, Григалава 82
Судья: Лапочкин Сергей.
....Локо....Пенальти....Победа в один мяч....
18.08.2019 Динамо-Локо....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
22.09.2019 Оренбург - Локо.....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
30.03.2019 Динамо - Локо....победа Локо в 1 мяч...с пенальти...
17.03.2019 Локо - Краснодар...победа Локо в 1 мяч...с пенальти....
06.10.2019 Локо - Арсенал....победа в 1 мяч...с пенальти....
....Локо....Пенальти....Победа в один мяч....
18.08.2019 Динамо-Локо....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
22.09.2019 Оренбург - Локо.....победа Локо в 1 мяч....с пенальти...
30.03.2019 Динамо - Локо....победа Локо в 1 мяч...с пенальти...
17.03.2019 Локо - Краснодар...победа Локо в 1 мяч...с пенальти....
06.10.2019 Локо - Арсенал....победа в 1 мяч...с пенальти....