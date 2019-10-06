«Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал победу в матче против «Саутгемптона». После этой победы «Челси» временно подымется на 4-ую строчку таблицы, «Саутгемптон» на 16-м месте.
Саутгемптон, стадион Сент-Мэри
«Саутгемптон» - «Челси» 1:4
Голы: Ингс 30 - Абрахам 17, Маунт 24, Канте 40, Батшуайи 89
«Саутгемптон»: Ганн, Валери, Беднарек, Йосида, Бертранд, Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль 81), Ингс (Адамс 81), Лонг (Обафеми 73)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Маунт (Ковачич 80), Хадсон-Одои (Пулишич 80), Абрахам (Батшуайи 84)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Жоржиньо 12
В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Борнмут».
А Святым хочется пожелать удачи в дальнейшем и скорейшего выхода из игрового кризиса! Лично я с большой симпатией отношусь к этому клубу ещё со времён Марьяна Васильевича.
А Святым хочется пожелать удачи в дальнейшем и скорейшего выхода из игрового кризиса! Лично я с большой симпатией отношусь к этому клубу ещё со времён Марьяна Васильевича.
Но Валери правый край Сотона был неудержим. Два раза обошел Томори.
Игру защиты нужно усиливать однозначно.
Но Валери правый край Сотона был неудержим. Два раза обошел Томори.
Игру защиты нужно усиливать однозначно.
Победа на классе,молодцы!
По чуть-чуть команда набирает форму к победам и может к зиме будет играть на высоком уровне.
Победа на классе,молодцы!
По чуть-чуть команда набирает форму к победам и может к зиме будет играть на высоком уровне.
Но в остальном, как и предсказывалось, ставка Челси на неопытного тренера и воспитанников приведет клуб к краю турнирной таблицы...
Но в остальном, как и предсказывалось, ставка Челси на неопытного тренера и воспитанников приведет клуб к краю турнирной таблицы...
Такие победы нужно ставить на поток при этом улучшая игру в обороне как командную так и индивидуальную. Дядька Рюдигер необходим.
А так конечно как и год назад отличный подарок на ДР - 2018 год Святые 0 - 3 Челси. Сейчас - сами все видели. Кам он, Челси!
Такие победы нужно ставить на поток при этом улучшая игру в обороне как командную так и индивидуальную. Дядька Рюдигер необходим.
А так конечно как и год назад отличный подарок на ДР - 2018 год Святые 0 - 3 Челси. Сейчас - сами все видели. Кам он, Челси!