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«Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»

сегодня, 17:53
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал победу в матче против «Саутгемптона». После этой победы «Челси» временно подымется на 4-ую строчку таблицы, «Саутгемптон» на 16-м месте.

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Челси» 1:4
Голы: Ингс 30 - Абрахам 17, Маунт 24, Канте 40, Батшуайи 89

«Саутгемптон»: Ганн, Валери, Беднарек, Йосида, Бертранд, Уорд-Праус, Ромеу, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль 81), Ингс (Адамс 81), Лонг (Обафеми 73)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Маунт (Ковачич 80), Хадсон-Одои (Пулишич 80), Абрахам (Батшуайи 84)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Жоржиньо 12

В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Борнмут».

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил Медив
сегодня в 18:19
Черд, если этот середняк продолжит громить соперников, то ему сложно будет остаться в середине.... Но в остальном, как и предсказывалось, ставка Челси на неопытного тренера и воспитанников приведет клуб к краю турнирной таблицы...
Ну так имелось ввиду, наверное, к верхнему краю))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   177 / 1028
сегодня в 18:12
Фрэнк молодчина.
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 18:10
Вот она такая редкая не валидольная победа в этом году! Прогресс команды радует!! Есть ещё над чем работать, в особенности в оборонительных действиях нужно прибавлять, но всё же команда потихоньку улучшает свою игру, а это главное. Ждём, когда Хадсон наберёт форму, а также вернётся Лофтус. Свет в конце тоннеля отчётливо виден!))
А Святым хочется пожелать удачи в дальнейшем и скорейшего выхода из игрового кризиса! Лично я с большой симпатией отношусь к этому клубу ещё со времён Марьяна Васильевича.
veron19
veron19
сегодня в 18:10
С Победой!
dark_Akex
dark_Akex
   521 / 1028
сегодня в 18:08
Всех синих с победой. А между дел мы уже в еврокубковой зоне ! ))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил dimagas1
   74 / 1028
сегодня в 18:06
Врядли )очная встреча дала на это ответ.
azkan
azkan
   160 / 1028
сегодня в 18:04
Челси с победой! Сперва воспользовались ошибками Сотона, потом и сами красиво разыграли два гола. Замены Френка тоже сыграли!
Но Валери правый край Сотона был неудержим. Два раза обошел Томори.
Игру защиты нужно усиливать однозначно.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   82 / 1028
сегодня в 18:03
Челси и всех болельщиков клуба с победой!
Победа на классе,молодцы!
По чуть-чуть команда набирает форму к победам и может к зиме будет играть на высоком уровне.
dimagas1
dimagas1 ответил fanliverpoolfan
   102 / 1028
сегодня в 18:02
Догнали все таки голубой мешок
Пару туров и ливерных нагоним))
Stamford Bridge
Stamford Bridge
сегодня в 18:00
С Победой!Так держать Фрэнки!!!
Медив
Медив
   321 / 1028
сегодня в 17:58
Черд, если этот середняк продолжит громить соперников, то ему сложно будет остаться в середине....
Но в остальном, как и предсказывалось, ставка Челси на неопытного тренера и воспитанников приведет клуб к краю турнирной таблицы...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:57
Как всегда Кепа без сухариков
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   74 / 1028
сегодня в 17:55
Догнали все таки голубой мешок
George-CFC
George-CFC
   397 / 1028
сегодня в 17:55
Синие. Победа. 3 очка. На классе впервые в сезоне.
Такие победы нужно ставить на поток при этом улучшая игру в обороне как командную так и индивидуальную. Дядька Рюдигер необходим.
А так конечно как и год назад отличный подарок на ДР - 2018 год Святые 0 - 3 Челси. Сейчас - сами все видели. Кам он, Челси!
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