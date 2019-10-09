«Кристал Пэлас» хочет инициировать уголовное дело из-за оскорбления Заха

«Кристал Пэлас» собирается обратиться в суд по поводу оскорбления болельщиками полузащитника лондонского клуба в социальных сетях:

Мы не потерпим, чтобы такое поведение было направлено против кого-либо из наших игроков, и мы будем полностью поддерживать их при таких инцидентах. Любые действия, которые мы можем предпринять как клуб, будут немедленно предприняты, и мы также будем стремиться к сотрудничеству с другими клубами, где это уместно. После чего мы будем рассматривать этот вопрос в уголовном порядке со всей силой, которую позволяет закон.