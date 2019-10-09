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«Кристал Пэлас» хочет инициировать уголовное дело из-за оскорбления Заха

09 октября 2019, 19:28

«Кристал Пэлас» собирается обратиться в суд по поводу оскорбления болельщиками полузащитника лондонского клуба Вилфрида Заха в социальных сетях:

Мы не потерпим, чтобы такое поведение было направлено против кого-либо из наших игроков, и мы будем полностью поддерживать их при таких инцидентах. Любые действия, которые мы можем предпринять как клуб, будут немедленно предприняты, и мы также будем стремиться к сотрудничеству с другими клубами, где это уместно. После чего мы будем рассматривать этот вопрос в уголовном порядке со всей силой, которую позволяет закон.

Ранее стало известно, что Заха подаст в суд на своего агента.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 11:39
Негр Абрахам назвал Ван Дейка зверем как бы им так можно, а негра назвать негром преступление.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 11:35
Блин, снова расизм, белых называют белыми, цветных цветными а негров неграми а как их называть, пусть сами придумают слово.
ДСА
ДСА
   177 / 797
09 октября в 20:33
Нет слов, одни шипящие.
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