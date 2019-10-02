В Италии утвердили новые правила по борьбе с расизмом

02 октября 2019, 13:33

Федерация футбола Италии утвердила новые правила по борьбе с расизмом на стадионах.

FIGC на вчерашнем заседании подтвердила, что клубы больше не будут нести ответственность за болельщиков, которые проявляют нетерпимость к футболистам. Ранее клубы жаловались на то, что ультрас угрожают петь кричалки оскорбительного характера, если они не получат бесплатные билеты или другие льготы. Это приводит к тому, что клубы получают штрафы, а ответственные за беспорядки болельщики остаются безнаказанными.

Новые правила снимают с клубов ответственность, если они будут активно работать со спортивной системой правосудия, вкладывая средства в безопасность и технологии, предотвращая оскорбительное поведение отдельных лиц.