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В Италии утвердили новые правила по борьбе с расизмом

02 октября 2019, 13:33

Федерация футбола Италии утвердила новые правила по борьбе с расизмом на стадионах. 

FIGC на вчерашнем заседании подтвердила, что клубы больше не будут нести ответственность за болельщиков, которые проявляют нетерпимость к футболистам.  Ранее клубы жаловались на то, что ультрас угрожают петь кричалки оскорбительного характера, если они не получат бесплатные билеты или другие льготы. Это приводит к тому, что клубы получают штрафы, а ответственные за беспорядки болельщики остаются безнаказанными. 

Новые правила снимают с клубов ответственность, если они будут активно работать со спортивной системой правосудия, вкладывая средства в безопасность и технологии, предотвращая оскорбительное поведение отдельных лиц.

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VIPded
VIPded
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02 октября в 14:34
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