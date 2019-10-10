Гвардиола: «Есть игрок, которого „Ман Сити“ не продаст даже за 500 млн»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб ни за какие деньги не продаст 19-летнего полузащитника Фила Фодена.
Мы предложили новый контракт Фодену не случайно. Есть только один игрок, которого «Ман Сити» не продаст ни за какие деньги, даже за 500 млн евро – и это Фил Фоден.
Фил никуда не уходит – он игрок «горожан». Мы никого не купим на эту позицию. Когда уйдет Давид Силва, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником.
Также ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет приобрести амбициозного нападающего.