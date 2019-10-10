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Гвардиола: «Есть игрок, которого „Ман Сити“ не продаст даже за 500 млн»

10 октября 2019, 09:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб ни за какие деньги не продаст 19-летнего полузащитника Фила Фодена.

Мы предложили новый контракт Фодену не случайно. Есть только один игрок, которого «Ман Сити» не продаст ни за какие деньги, даже за 500 млн евро – и это Фил Фоден.

Фил никуда не уходит – он игрок «горожан». Мы никого не купим на эту позицию. Когда уйдет Давид Силва, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником.

 Также ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет приобрести амбициозного нападающего.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
10 октября в 18:29
Если Месси его захочет,то подарите ему на Д.Р.
azkan
azkan
   580 / 797
10 октября в 17:56
В аренду его, в аренду, Пеп!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 октября в 14:22
А кому нужен глубокий игрок запаса за такие деньги. А так отпустили бы парня, карьеру только губят, сейчас бы он где-нибудь в основе играл
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 11:03
Тяжело никому не хотеть продать товар, который даже никто и не спрашивает. ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 10:30
Прежде чем стать "новым волшебником" не мешало бы опыта набраться где-нибудь в аренде.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
10 октября в 10:12
Еще никто и не предложит.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:02
Это Пеп сейчас так говорит а как только предложит какой-нибудь мешок 500 миллионов отдадут не задумываясь.
BagioR
BagioR
   434 / 797
10 октября в 09:46
Это замануха . Рекламу сделал. На самом деле он продается просто МС набивает ему цену и скорее всего Гвардиола уходит. Потом скажет я бы ни за что не продал
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
10 октября в 09:26
приятно это слышать) но пора бы ему побольше практики получать
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