Гвардиола: «Есть игрок, которого „Ман Сити“ не продаст даже за 500 млн»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что клуб ни за какие деньги не продаст 19-летнего полузащитника .

Мы предложили новый контракт Фодену не случайно. Есть только один игрок, которого «Ман Сити» не продаст ни за какие деньги, даже за 500 млн евро – и это Фил Фоден.

Фил никуда не уходит – он игрок «горожан». Мы никого не купим на эту позицию. Когда уйдет Давид Силва, мы точно знаем, кто станет нашим новым волшебником.