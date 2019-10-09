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Руководство «Лидс» видит в Джеррарде преемника Бьелсы

сегодня, 15:03

Руководство «Лидс» рассматривает кандидатуру Стивена Джеррарда в качестве замены Марсело Бьелсы, если последний решит уйти в отставку. Джеррард на данный момент возглавляет «Рейнджерс».

Контракт Бьелсы с йоркширцами истекает в июне 2020 года, и большая вероятность, что вне зависимости от завоевания путевки в АПЛ или неудачи, аргентинец уйдет со своего поста. Сам Джеррард, связанный контрактом с Рейнджерс до июня 2023 года, подумывает о возвращении в Англию.

Также недавно наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что видит Джеррарда своим преемником в будущем.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 15:10
Пусть попробует))
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