Руководство «Лидс» видит в Джеррарде преемника Бьелсы

сегодня, 15:03

Руководство «Лидс» рассматривает кандидатуру в качестве замены , если последний решит уйти в отставку. Джеррард на данный момент возглавляет «Рейнджерс».

Контракт Бьелсы с йоркширцами истекает в июне 2020 года, и большая вероятность, что вне зависимости от завоевания путевки в АПЛ или неудачи, аргентинец уйдет со своего поста. Сам Джеррард, связанный контрактом с Рейнджерс до июня 2023 года, подумывает о возвращении в Англию.

Также недавно наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что видит Джеррарда своим преемником в будущем.