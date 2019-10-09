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Моуриньо отклонил предложение «Лиона»

09 октября 2019, 20:46

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался от предложения возглавить «Лион».

Сообщается, что португальский наставник поблагодарил руководство клуба за проявленный интерес, но хочет найти работу в Англии.

«Лион» после отказа Моуриньо переключил внимание на экс-тренера ПСЖ Лорана Блана.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   198 / 797
10 октября в 12:14
Здесь финансов мало, и философия другая. К тому же кто его истерики будет терпеть.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 797
10 октября в 09:54
вот это ещё раз подтверждает что Маур средний тренер ему подавай команды где сплошь звёзды и то в последнее время и там ничего не смог добиться а тут какой то Лион он и здесь боится апарафиниться
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   235 / 797
10 октября в 05:49
Маур хочет в Краснодар, там как раз нет обороны и тренера.
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
09 октября в 23:59
Взять бы его помощником и советником Зидана!!!
Если у Зидана не пойдет, то ставить его главным!!!
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   287 / 797
09 октября в 23:49
На "Эвертон" нацеливается, что ли, ибо возвращение в МЮ маловероятно.
Скорее ждет, когда Эшли продаст Ньюкасл азиатам. Будет расширять биг 6 до биг 7
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   256 / 797
09 октября в 22:07
можно тренеришку выгнать, хуже не будет, хотя фанаты Челси его не поймут в другом клубе Лондона, жить не дадут спокойно)
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил заDOOMчивый
   51 / 797
09 октября в 22:05
ага, барбершоп,лысину натирать,хотя можно и к Зидану.
Представляю Моуринньо, натирающего чью-то лысину))
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил Конунг Рагнар
   51 / 797
09 октября в 22:03
А Бердыеву пора в МЮ, а то засиделся уже без работы
Меньше, чем Реал не согласен) после поражения Реала от Галатасарая в ЛЧ, отставка Зидана и Курбан Бердыев тренер Реала, если Барселона раньше не перехватит)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   74 / 797
09 октября в 21:40
го в Динамо)))
DXTK
DXTK
   143 / 797
09 октября в 21:25
ну понятно же Тоттенхэм........

Сегодня:
у МС Гвардиола сменщик Артета
у Ливера Клопп сменщик Джеррард
у МЮ Сульшер сменщик Стив Брюс и Марк Хьюз.....шучу Аллегри.
у Арсенала Эмери
у Челси Лэмпард

PS к остальным смысла идти нету.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Курбaн Бердыев
   67 / 797
09 октября в 21:18
Помощником к Гвардиоле))).
А Бердыеву пора в МЮ, а то засиделся уже без работы
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Курбaн Бердыев
   135 / 797
09 октября в 21:13
Помощником к Гвардиоле))).
ага, барбершоп,лысину натирать,хотя можно и к Зидану.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   135 / 797
09 октября в 21:11
ПСЖ бы не отказал,там такой полёт фантазии....
dimagas1
dimagas1 ответил Курбaн Бердыев
   86 / 797
09 октября в 21:03
Помощником к Гвардиоле))).
Ну это уже шейхам решать кто уборщику будет помогать))
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил dimagas1
   51 / 797
09 октября в 21:02
По ходу сезона може в МС)))
Помощником к Гвардиоле))).
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
09 октября в 20:58
По ходу сезона може в МС)))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
09 октября в 20:54
Пусть будет так .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
09 октября в 20:53
На "Эвертон" нацеливается, что ли, ибо возвращение в МЮ маловероятно.
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