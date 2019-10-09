Моуриньо отклонил предложение «Лиона»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался от предложения возглавить «Лион».
Сообщается, что португальский наставник поблагодарил руководство клуба за проявленный интерес, но хочет найти работу в Англии.
«Лион» после отказа Моуриньо переключил внимание на экс-тренера ПСЖ Лорана Блана.
Если у Зидана не пойдет, то ставить его главным!!!
Если у Зидана не пойдет, то ставить его главным!!!
Сегодня:
у МС Гвардиола сменщик Артета
у Ливера Клопп сменщик Джеррард
у МЮ Сульшер сменщик Стив Брюс и Марк Хьюз.....шучу Аллегри.
у Арсенала Эмери
у Челси Лэмпард
PS к остальным смысла идти нету.
Сегодня:
у МС Гвардиола сменщик Артета
у Ливера Клопп сменщик Джеррард
у МЮ Сульшер сменщик Стив Брюс и Марк Хьюз.....шучу Аллегри.
у Арсенала Эмери
у Челси Лэмпард
PS к остальным смысла идти нету.