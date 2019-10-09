Моуриньо или Блан? «Лион» выбирает тренера

вчера, 23:08

Первая горячая вакансия в европейском футболе образовалась в «Лионе». «Соккер.ру» собирает список кандидатов на пост главного тренера французского клуба.

Бразилец Силвиньо установил своеобразный рекорд «Лиона» эпохи Жана-Мишеля Ола. Он был уволен уже в начале октября, проведя всего лишь девять туров в Лиге 1 в качестве главного тренера. Ола в принципе не любит отправлять в отставку тренеров посреди сезона - это лишь третий случай за многие годы правления этого бизнесмена. Но терпеть дальше падение «Лиона» он не мог. Клуб замер на 14-й позиции в Лиге 1 – нужны были перемены.

Теперь у менеджмента «Лиона» есть небольшой запас времени, чтобы за паузу на матчи сборных подыскать нового главного тренера. Причем летний план Ола пока идет прахом. Уставший владелец хотел чуть ли не впервые значительную часть полномочий в управлении командой отдать спортивному директору, назначив на этот пост легендарного Жуниньо. Тот на радостях позвал друга Силвиньо, а дальше сами все знаете.

Ола снова придется браться за оперативную работу, потому что Жуниньо не хватит опыта и связей, чтобы быстро заняться поиском нового главного тренера. А тут есть несколько возможных векторов развития. Первый – продолжить заниматься поиском тренерских талантов из числа начинающих. Второй – достать кого-то из тренерских закромов «Лиона». Третий – найти человека с именем и репутацией. Четвертый – отыскать компромиссный вариант, пригласив известного тренера, который на хорошем счету, но пока звезд с неба не хватал.

Французские СМИ отмечают, что Ола хочет на все махнуть и раскошелиться на тренера-звезду. Поговаривают, что Ола даже контактировал с , но португалец ответил вежливо отказом, поскольку не хочет покидать Англию. Ну, либо ждет, когда освободится место в «Реале» под новый заход Особенного с трофейными амбициями.

В «Лионе» не урвать больших денег и титулов, а как тренер, развивающий многочисленный таланты лионцев, Моуриньо не слишком подходит. Следующим в этой категории, к кому намерен обратиться Ола – . Он и звезда одновременно, и тренер с хорошей репутацией. Он давно занимается поиском подходящей работы после увольнения из ПСЖ три года назад.

Кстати, если вдруг Блан возглавит «Лион» и умудрится выиграть с ним Лигу 1, то станет первым в истории тренером, которому это удастся сделать с тремя разными командами. Потому что до титулов с ПСЖ Блан брал чемпионство с «Бордо». К слову, именно Блана видят у руля «Лиона» большинство опрошенных France Football французов.

Еще один безработный и очень известный француз, которого любят на родине - . После ухода из «Арсенала» экс-тренер «Монако» найти себе работу не может, либо не особо старается. Но если предложение от «Лиона» поступит, он наверняка задумается. Ведь это хорошие по меркам Франции ресурсы, обилие талантливой молодежи и возможность получать похвалу не за чемпионство, а за второе-третье места. Идеально для Венгера. Но хватит ли ему азарта, а Ола – желания видеть Арсена у руля команды? Интересно.

Еще один тренер из этой категории – . Опыту итальянца могут позавидовать все. Он поработал в Италии, Испании, Англии и Франции. Знает Лигу 1 хорошо, даже добивался определенных успехов с «Монако». А его прагматичный и дисциплинированный стиль может приглянуться поклонникам «Лиона», которые устали от традиционной халатности и безобразия при игре в обороне команды. Причем с любым тренером.

Пожалуй, больше из именитых тренеров никого с «Лионом» не связывают. Но есть и другие любопытные кандидаты. Например, уволенный недавно со скандалом из «Валенсии» Марселино, за которого вступались и футболисты, и болельщики. Но конфликт с руководством клуба сделал свое дело. У Марселино хорошая репутация умного тренера, ставящего интересную комбинационную и слаженную игру. В Испании он перепробовал немало команд, возможно, настала пора перебраться за границу.

Также «Лион» может заинтересовать еще один эстет из Испании – . У него менее яркая репутация, чем у Марселино, однако манера игры его команд впечатляет и заставляет задуматься, что бы он мог сделать, имея более обширные ресурсы. Наконец, Жуниньо и Ола могут замахнуться на , которого давно сватают в Европу, но он с 2014 года обитает в «Ривер Плейт» и зарабатывает себе висты там. С Францией экс-игрок «Монако» и ПСЖ знаком хорошо. Но его контракт в Аргентине рассчитан до 2021 года, так что переговоры могут быть сложными, а «Лион» тратиться не любит.

Но можно обратиться и к французским талантам. Хорошей репутацией обладает экс-тренер «Генгама» и «Бордо» . Даже признавался лучшим тренером сезона однажды. Умеет работать с молодежью и ограниченными ресурсами. Правда, не слишком удачный опыт в «Бордо» может заставить Ола сомневаться. Хотя с кем после Блана у «Бордо» был хороший опыт? Называют и имя , но у него тоже неоднозначная репутация, поскольку бывали и яркие взлеты, и заметные падения. К тому же с Ола и Жуниньо он может не ужиться. Сейчас настрой вряд ли им позволит его пригласить.

Зато можно вернуться к чему-то знакомому – недавно покинул «Монреаль». Его любят лионские болельщики, помнящие Гарда и как игрока, и как тренера – работал с 2011 по 2014 год. Возвращение Гарда может успокоить мятежные сердца фанатов. Правда, в СМИ называют и несколько сомнительных имен. Например, Тиаго. Он играл в «Лионе» с 2005 по 2007 год, работал с Моуриньо в «Челси», с Раньери в «Ювентусе», с Симеоне в «Атлетико», то есть игровой опыт богатейший. С 2017 года он помогает Симеоне в стане «матрасников». Он хорошо знаком с Жуниньо. Но что-то это напоминает… да, историю с Силвиньо. Вряд ли танцы на граблях сейчас уместны для «Лиона».

Зато он может пойти по другому пути наименьшего сопротивления, что не раз проделывал. Это сохранение временного тренера из собственной системы. Сейчас приставку «и.о.» получил Жеральд Батикль, который трудится в тренерском штабе «Лиона» с 2011 года и хорошо знает систему. Правда, тут тоже может сыграть против него практически отсутствие самостоятельного опыта. В общем, варианты на любой вкус. «Лион» хоть сейчас и не на передовой в европейском футболе, но остается клубом значимым, с именем. Поэтому судьба его тренерской скамейки крайне интересна.