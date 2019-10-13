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Йовича не вызвали в сборную Сербии из-за конфликта с тренером

сегодня, 12:08

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович в качестве наказания не включил форварда «Реала» Луку Йовича в состав национальной команды на октябрьские матчи. Ранее отсутствие нападающего в сборной объяснялось его проблемами с игровой практикой в мадридском коллективе.

По данным СМИ, в сентябре перед матчем с Люксембургом Йович покинул расположение национальной команды, заявив, что получил травму. Однако уже через четыре дня он сыграл за «Реал» в поединке против «Леванте». Тумбаковичу не понравилось такое поведение Йовича, и тренер исключил форварда из состава на октябрьские матчи.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с будущим Йовича в «королевском клубе».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
   448 / 851
сегодня в 14:59
Видимо поспешил с переходом в Реал. И Реал поспешил с покупкой, учитывая ценник.
azures
azures
   123 / 851
сегодня в 14:21
Разбрутся.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 12:13
Никто истинной причины конфликта не знает, не думаю, что всё так просто как нам пишут.
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