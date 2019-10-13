Йовича не вызвали в сборную Сербии из-за конфликта с тренером

сегодня, 12:08

Главный тренер сборной Сербии в качестве наказания не включил форварда «Реала» в состав национальной команды на октябрьские матчи. Ранее отсутствие нападающего в сборной объяснялось его проблемами с игровой практикой в мадридском коллективе.

По данным СМИ , в сентябре перед матчем с Люксембургом Йович покинул расположение национальной команды, заявив, что получил травму. Однако уже через четыре дня он сыграл за «Реал» в поединке против «Леванте». Тумбаковичу не понравилось такое поведение Йовича, и тренер исключил форварда из состава на октябрьские матчи.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с будущим Йовича в «королевском клубе».