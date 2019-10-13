Йовича не вызвали в сборную Сербии из-за конфликта с тренером

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович в качестве наказания не включил форварда «Реала» Луку Йовича в состав национальной команды на октябрьские матчи. Ранее отсутствие нападающего в сборной объяснялось его проблемами с игровой практикой в мадридском коллективе.
По данным СМИ, в сентябре перед матчем с Люксембургом Йович покинул расположение национальной команды, заявив, что получил травму. Однако уже через четыре дня он сыграл за «Реал» в поединке против «Леванте». Тумбаковичу не понравилось такое поведение Йовича, и тренер исключил форварда из состава на октябрьские матчи.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан определился с будущим Йовича в «королевском клубе».