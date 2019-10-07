ГлавнаяНовости

«Барселона» до сих пор не расплатилась за Малкома и Коутиньо

сегодня, 20:08

«Барселона» до сих пор не погасила задолженность за трансферы футболистов на сумму более 260 миллионов евро. Из этой суммы 79,4 миллиона каталонский клуб обязан погасить в краткосрочной перспективе. 

Самую крупную сумму клуб должен «Ливерпулю» - 94 миллиона евро за трансфер Филиппе Коутиньо, который этим летом был арендован «Баварией». 

Также «Барселона» должна «Бордо» 30,3 миллиона за переход нападающего Малкома, который сейчас выступает за «Зенит». Летом 2018 года Малком перешел в «Барсу» за 41 миллион евро.

Стоит отметить, что несмотря на огромные долги каталонцы продолжают проявлять интерес к крупным покупкам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Судья сделал 8 удалений после массовой драки в чемпионате Гватемалы
Вчера, 21:53 ВидеоКомментарии10
Президенту «Валенсии» угрожают расправой
Вчера, 21:17 Комментарии3
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка и скрылся
Вчера, 15:18 Комментарии25
Жена руководителя селекции ЦСКА жестко раскритиковала Ганчаренко
04 октября ФотоКомментарии293
Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА
04 октября Комментарии29
СлухиСМИ: «Эриксен и Вертонген подрались из-за девушки»
03 октября Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
   1 / 1019
сегодня в 21:12
А чё, нормуль..:) Все при деле..:)
Игроки тусуются, агенты процент рубят, боссы клубов тешат самолюбие и меряются бубенцами, а ресурсы нагнетают ажиотаж..:)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Raamtvall
   4 / 1019
сегодня в 21:10
Ха. Ха. Ха. Так гнома продавать придётся, лишь бы долги раздать.
Ювентус его купит, будет Роналду пасы выдавать, а барсики бомбить)
Footbolista
Footbolista ответил armeec_♞
   5 / 1019
сегодня в 21:07
Ну типа того)...
ошалевший
ошалевший ответил Князь Всея Турина
   265 / 1019
сегодня в 21:07
кто его купит?
думаю мешки около сотки выложат,может 150,на футболках отобьют
Ravshan.878
Ravshan.878
   11 / 1019
сегодня в 21:06
Хозяин знает что делать. Не чего учить. Когда ..........)))
ошалевший
ошалевший ответил allemz
   265 / 1019
сегодня в 21:06
"Также «Барселона» должна «Бордо» 30,3 миллиона за переход нападающего Малкома, который сейчас выступает за «Зенит». Летом 2018 года Малком перешел в «Барсу» за 41 миллион евро." Ахахаха))
деньги похоже ушли на гризманна,которого гном заблочил,ладно малком ценник позволяет запихнуть в газпром,но гризманна газпром не потянет да и сам француз не пойдёт,а кто его за такие деньги купит? очередная аренда похоже
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   117 / 1019
сегодня в 21:05
кстати там ещё надо 80 лямов за Гризли доплатить.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Footbolista
   120 / 1019
сегодня в 21:04
В 90-е данная практика была еще и безопасная))...
можно сказать "законная" )))гы
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Raamtvall
   117 / 1019
сегодня в 21:04
Ха. Ха. Ха. Так гнома продавать придётся, лишь бы долги раздать.
кто его купит?
Footbolista
Footbolista ответил armeec_♞
   5 / 1019
сегодня в 21:03
В 90-е данная практика была еще и безопасная))...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   117 / 1019
сегодня в 21:02
Пора уже Барсу дисквалифицировать за неуплату денег и отправить её в Tercera Division и в каждом сезоне давать ей бонус минус 50 очков.Стадион продать с молотка, оплатить долги+ просрочку и остаток денег отдать УЕФА.
allemz
allemz
   20 / 1019
сегодня в 21:01
"Также «Барселона» должна «Бордо» 30,3 миллиона за переход нападающего Малкома, который сейчас выступает за «Зенит». Летом 2018 года Малком перешел в «Барсу» за 41 миллион евро."

Ахахаха))
armeec_♞
armeec_♞ ответил Footbolista
   120 / 1019
сегодня в 21:01
Как у нас в 90-е)...покрутят немного и отдадут...Европа!)...
Почему в 90е ? )) Сейчас кст.данная практика актуальная )))
Jake Sully
Jake Sully ответил 7 из 9
   89 / 1019
сегодня в 20:59
Как-то стыдно за Зенит стало. Ему продали то, за что сами даже не заплатили. После чего «это» ещё и травмировалось.
как бы Зенит его тоже купил в рассрочку на 5 лет...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   395 / 1019
сегодня в 20:57
Пусть Кусареса в Зенит продадут!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   37 / 1019
сегодня в 20:50
Надо было обоих вернуть по гарантии, как просроченный товар...
7 из 9
7 из 9
   19 / 1019
сегодня в 20:42
Как-то стыдно за Зенит стало. Ему продали то, за что сами даже не заплатили. После чего «это» ещё и травмировалось.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил League1
   78 / 1019
сегодня в 20:40
А во всём виноват только гном со своей жадностью. Не было бы гнома, не было бы долговой ямы. гном жадно высасывает деньги из барселоны.
не было бы Месси - не было бы и Барселоны последних 10-ти лет, не было бы Хави и Иньесты, если бы на их пасы выбегали всякие Дембеле, запоровшие 2 выхода 1 на 1 в конце первого матча с Ливером и т.д.
волгодон 2
волгодон 2 ответил дяденька Онуфрий
   50 / 1019
сегодня в 20:35
слишком элитное жилье в ипотеке .и не могут сдать объект в эксплуатацию,........... Ходят слухи что прораба нужно менять
один из субъектов объекта постоянно на больничном,у другого производственная тоска,третий ссорится с бригадиром,из каменщиков остались только ученики,да один зазвездившийся,который метит в начальство..прораб диплом техникума в переходе купил,а ген.директору на это наплевать..
Самый распространенный расклад)
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 20:32
Паниковать не стоит. Я думаю все рассчитано и эти расходы на планирование бюджета то же были учтены.
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   5 / 1019
сегодня в 20:31
Как у нас в 90-е)...покрутят немного и отдадут...Европа!)...
Raamtvall
Raamtvall
   561 / 1019
сегодня в 20:31
Ха. Ха. Ха. Так гнома продавать придётся, лишь бы долги раздать.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил волгодон 2
   496 / 1019
сегодня в 20:26
Понабрали ипотек,понимаешь,а выхлопа нет.
слишком элитное жилье в ипотеке .и не могут сдать объект в эксплуатацию,........... Ходят слухи что прораба нужно менять
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   361 / 1019
сегодня в 20:25
Я думаю расплатится Барселона
Стеллс
Стеллс ответил Так Себе Аналитик
   286 / 1019
сегодня в 20:25
Доход сам по себе ничего не значит, прибыль у "Барселоны" копеечная.
На уровне других клубов,её все показывают копеечной,получили-потратили.И доход очень много значит,когда у тебя доход 1 млн и когда 1 млрд это всё таки разные вещи.
ДСА
ДСА
   211 / 1019
сегодня в 20:25
Пузырь скоро лопнет.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Стеллс
   334 / 1019
сегодня в 20:23
Где тут указано бесплатно ? Четко и ясно , есть задолженности перед клубами
League1
League1
   236 / 1019
сегодня в 20:21
А во всём виноват только гном со своей жадностью. Не было бы гнома, не было бы долговой ямы. гном жадно высасывает деньги из барселоны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Стеллс
   6 / 1019
сегодня в 20:21
Ещё бы источник этих новостейуказывали,а то получается можно бесплатно у лохов игроков забирать.Порядок платежей прописывается в договорах,при нарушении очень легко через суд получить свои деньги.Сегодня Бартомеу отчитался перед советом о доходах клуба за год в 940 млн.,в следующем году собирается получить 1060 млн.евро.В следующем году начинают реконструкцию стадиона,закончат в 24,имя менять не будут.
Доход сам по себе ничего не значит, прибыль у "Барселоны" копеечная.
Стеллс
Стеллс
   286 / 1019
сегодня в 20:16
Ещё бы источник этих новостейуказывали,а то получается можно бесплатно у лохов игроков забирать.Порядок платежей прописывается в договорах,при нарушении очень легко через суд получить свои деньги.Сегодня Бартомеу отчитался перед советом о доходах клуба за год в 940 млн.,в следующем году собирается получить 1060 млн.евро.В следующем году начинают реконструкцию стадиона,закончат в 24,имя менять не будут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100