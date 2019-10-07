«Барселона» до сих пор не расплатилась за Малкома и Коутиньо

сегодня, 20:08

«Барселона» до сих пор не погасила задолженность за трансферы футболистов на сумму более 260 миллионов евро. Из этой суммы 79,4 миллиона каталонский клуб обязан погасить в краткосрочной перспективе.

Самую крупную сумму клуб должен «Ливерпулю» - 94 миллиона евро за трансфер Филиппе Коутиньо, который этим летом был арендован «Баварией».

Также «Барселона» должна «Бордо» 30,3 миллиона за переход нападающего Малкома, который сейчас выступает за «Зенит». Летом 2018 года Малком перешел в «Барсу» за 41 миллион евро.

Стоит отметить, что несмотря на огромные долги каталонцы продолжают проявлять интерес к крупным покупкам.