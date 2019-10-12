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Суд обязал Новосельцева выплачивать жене мизерные алименты

вчера, 20:33

Адвокат Эльмира Мусаева прокомментировала решение суда по делу футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева и экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру).

Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц.

Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20?000 рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц!

Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать.

После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай!

Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева — мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи.

Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей??? Разве Иван вправе так поступать с Катериной???

Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана. Помимо ног, природа наградила вас яйцами. Именно они определяют вас как мужчин. Так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скандальные футболисты! ___________________________________ Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать млн-ны в месяц. Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с @inovoseltsev Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены @novoseltseva_katerina Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 🍋 рублей в месяц!!!!! Наверное 👩🏻‍⚖️ опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное ничего не сказать🛑 🙅🏻‍♀️ ______________________________________________________После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю Мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева мастер спорта международного класса, экс игрок сборной Россиии по баскетболу которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 🍋 рублей( месячное содержание) которым она пожертвовала ради семьи. Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 000 р???? Разве Иван вправе так поступать в Катериной??? Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана, помимо ног, природа наградила вас🥚🥚, именно они определяют вас как мужчин, так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины! #футбол#футболисты#российскиефутболисты#новосельцев#кейру#алименты#позорныеалименты#занос#честноеправосудие#таганка#таганскийсуд#адвокатмусаева #засудибывшего

Публикация от Elmira Musaeva (@advokat_musaeva)

Ранее жена Новосельцева назвала своего мужа худшим футболистом. 

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   140 / 867
сегодня в 01:01
Я понимаю, когда мужик платит алименты за своего ребенка, но чтобы платить алименты бывшей жене - это за гранью добра и зла.
ABir
ABir
   251 / 867
сегодня в 00:08
Большие Деньги портят людей. Придётся играть лучше, чтобы платить большие алименты
dalex83
dalex83
   488 / 867
вчера в 23:42
У Новосельцева при переходе из Ростова отрезали 🍌
dalex83
dalex83
   488 / 867
вчера в 23:39
Мне больше понравилась фраза - в суде защищается лучше чем на поле))) 🤣
dalex83
dalex83
   488 / 867
вчера в 23:36
Позор Новосельцев!!!
Головой надо думать, а не членом. Надо жить по человеческим законам!!
Пусть платит или гнилыми яйцами закидывать каждую игру))
FRoGgER
FRoGgER
вчера в 22:58
― По детям (грибам) вы большой специалист, товарищ Новосельцев.
― По детям (грибам) да.

―Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать!
―Ха-ха... Мать! Мать у них был Новосельцев.

―Ну всё, Новосельцев! Ваше дело труба.

"Служебный роман"
djaich
djaich
   714 / 867
вчера в 22:22
Похоже, что Новосельцев уже за полгода до зачатия хотел от жены свалить, так что ни о каком планировании ребенка и речи не шло. По ее словам все это время переписывал имущество на мать. Ну и жена, видимо, поняв это и решившись заполучить значительный кусок от его денег, просто решила, гипотетически, втайне прекратить есть таблетки. Оттого, вполне возможно, и такое отношение у Новосельцева к нежданному собственному сыну от уже нелюбимой женщины и к ней самой.
sir_Alex
sir_Alex ответил cska plus
   20 / 867
вчера в 22:02
А почему Ваня (к нему отношусь никак) должен платить алименты жене и содержать её, она инвалид или как?
Каждый родитель обязан содержать своих детей, не достигших совершеннолетия (а в некоторых случаях и после достижения ими совершеннолетия), что установлено п. 1 ст. 80 СК РФ.
Законы надо чтить! 😉😁
В России полночь
В России полночь
   849 / 867
вчера в 22:01
Не понимаю вообще!! Как можно судится? Ну адвокат права! Если есть яйца!! Ребенок твой! Та порешай ты тихонечко с бывшей.. плати раз в месяц.. или открой в банке счёт валютный на ребенка.. по достижению совершеннолетия что бы ему капнуло. Лишний раз убеждаюсь.. чем больше дурных денег.. тем меньше совести и стыда.
Faustello
Faustello
   60 / 867
вчера в 21:59
20 К нормально, у большинства людей в стране это и есть зарплата, если человек захочет он ребёнку по мимо этого будет помогать целевыми выплатами, а кормить бывшую в его обязанности не входит и не должно входить.
Браво судья!
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил Rattlehead
   346 / 867
вчера в 21:51
Новосельцев же не дурак, чтобы декларировать все свои доходы, и судя по решению суда, его официальный заработок составляет порядка 80 000 рублей.
неа , получается что 40 тыс. руб , так как до 3-х лет взимается 50 процентов , 25 на ребенка и столько же на маму
112910415
112910415
   36 / 867
вчера в 21:50
у парня менталитет победителя, и он победил !
Зенитовская школа !
Михалыч 75
Михалыч 75
   346 / 867
вчера в 21:49
за Ваней и раньше слухи мутные ходили , а теперь вообще упал авторитет
Rattlehead
Rattlehead ответил Jeck Denielse
   338 / 867
вчера в 21:41
Как то непонятно...... Почему суд постановил выплачивать алименты в размере 0,28 % от заработка..... (20000 от 7000000 есть 0,28%)...
Новосельцев же не дурак, чтобы декларировать все свои доходы, и судя по решению суда, его официальный заработок составляет порядка 80 000 рублей.
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   13 / 867
вчера в 21:35
Закон не запрещает покупать игроков хоть за 12 копеек..... Но в Законе нет выплаты алиментов в размере 0,28% от заработка.... Давай не путать мораль с законом..... Короче мутно всё.....без дяди "Вани Лучшего" тут не разобраться...
Ты очень точно вскрыл мораль "проекта".
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 867
вчера в 21:29
Ну очень странное судебное решение. По закону он должен платить до 3х лет 50 % , т.е. содержать и ребенка и жену.
Морозовский
Морозовский ответил ermak6848
   13 / 867
вчера в 21:20
опять про ДЕНЬГИ...
"За верность дому своему" заменено на "за деньги пузу своему". Не каждый способен выдержать испытание Зенитавцким "хлебом".
djaich
djaich
   714 / 867
вчера в 21:19
Здесь вопрос лишь в том, покрывает ли потребности ребенка указанная сумма. Может быть имело бы смысл увеличить ее до тысяч пятидесяти, не более, ибо задачи по содержанию собственно мамаши и ее новых бойфрендов за счет алиментов стоять в принципе не должно.
311
311
   101 / 867
вчера в 21:17
Яжматери взбунтовались!)
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 21:16
А почему Ваня (к нему отношусь никак) должен платить алименты жене и содержать её, она инвалид или как?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   16 / 867
вчера в 21:12
Если звизду можно за 50 тышш рублёв купить хозяевам филиалов, то почему филиалам нельзя заявить з/п, которая тянет только на 0,28% на ребёнка?!
Закон не запрещает покупать игроков хоть за 12 копеек.....
Но в Законе нет выплаты алиментов в размере 0,28% от заработка....

Давай не путать мораль с законом.....

Короче мутно всё.....без дяди "Вани Лучшего" тут не разобраться...
ermak6848
ermak6848
   157 / 867
вчера в 21:09
опять про ДЕНЬГИ...
Трезвый повар
Трезвый повар
   25 / 867
вчера в 21:06
Новосельцев получает в Сочи 7 миллионов в месяц? Откуда у них такие деньги? Или это Зенит платит зарплату всем кого отдал в "аренду" в Сочи
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   13 / 867
вчера в 21:02
Как то непонятно...... Почему суд постановил выплачивать алименты в размере 0,28 % от заработка..... (20000 от 7000000 есть 0,28%)...
Если звизду можно за 50 тышш рублёв купить хозяевам филиалов, то почему филиалам нельзя заявить з/п, которая тянет только на 0,28% на ребёнка?!
Морозовский
Морозовский
   13 / 867
вчера в 20:57
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 867
    вчера в 20:57
    Как то непонятно......
    Почему суд постановил выплачивать алименты в размере 0,28 % от заработка.....
    (20000 от 7000000 есть 0,28%)...
    ДСА
    ДСА
       207 / 867
    вчера в 20:53
    Работать никто не запрещает
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 867
    вчера в 20:52
    Тот, кто прикоснулся к "Зениту", способен на любые "подвиги"!
    Lazurny
    Lazurny
       150 / 867
    вчера в 20:41
    Справку взял в Сочи, что работает уборщиком лавки.
    Romkurch
    Romkurch
       61 / 867
    вчера в 20:39
    Новосельцев лукоморный какой, на дитя и процента не выделил.
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