Суд обязал Новосельцева выплачивать жене мизерные алименты

Адвокат Эльмира Мусаева прокомментировала решение суда по делу футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева и экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру).
Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц.
Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20?000 рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц!
Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать.
После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай!
Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева — мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи.
Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей??? Разве Иван вправе так поступать с Катериной???
Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана. Помимо ног, природа наградила вас яйцами. Именно они определяют вас как мужчин. Так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины!
Скандальные футболисты! ___________________________________ Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать млн-ны в месяц. Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с @inovoseltsev Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены @novoseltseva_katerina Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 🍋 рублей в месяц!!!!! Наверное 👩🏻⚖️ опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное ничего не сказать🛑 🙅🏻♀️ ______________________________________________________После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю Мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева мастер спорта международного класса, экс игрок сборной Россиии по баскетболу которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 🍋 рублей( месячное содержание) которым она пожертвовала ради семьи. Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 000 р???? Разве Иван вправе так поступать в Катериной??? Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана, помимо ног, природа наградила вас🥚🥚, именно они определяют вас как мужчин, так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины! #футбол#футболисты#российскиефутболисты#новосельцев#кейру#алименты#позорныеалименты#занос#честноеправосудие#таганка#таганскийсуд#адвокатмусаева #засудибывшего
Ранее жена Новосельцева назвала своего мужа худшим футболистом.
Головой надо думать, а не членом. Надо жить по человеческим законам!!
Пусть платит или гнилыми яйцами закидывать каждую игру))
Головой надо думать, а не членом. Надо жить по человеческим законам!!
Пусть платит или гнилыми яйцами закидывать каждую игру))
― По детям (грибам) да.
―Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать!
―Ха-ха... Мать! Мать у них был Новосельцев.
―Ну всё, Новосельцев! Ваше дело труба.
"Служебный роман"
― По детям (грибам) да.
―Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать!
―Ха-ха... Мать! Мать у них был Новосельцев.
―Ну всё, Новосельцев! Ваше дело труба.
"Служебный роман"
Законы надо чтить! 😉😁
Законы надо чтить! 😉😁
Браво судья!
Браво судья!
Зенитовская школа !
Зенитовская школа !
Но в Законе нет выплаты алиментов в размере 0,28% от заработка....
Давай не путать мораль с законом.....
Короче мутно всё.....без дяди "Вани Лучшего" тут не разобраться...
Но в Законе нет выплаты алиментов в размере 0,28% от заработка....
Давай не путать мораль с законом.....
Короче мутно всё.....без дяди "Вани Лучшего" тут не разобраться...
Почему суд постановил выплачивать алименты в размере 0,28 % от заработка.....
(20000 от 7000000 есть 0,28%)...
Почему суд постановил выплачивать алименты в размере 0,28 % от заработка.....
(20000 от 7000000 есть 0,28%)...