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Спаллетти конфликтует с «Интером» из-за своего контракта

сегодня, 11:55

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти конфликтует с руководством «черно-синих» из-за своего контракта. У итальянского специалиста действует соглашение с «нерадзурри», хотя ранее он был уволен с поста главного тренера команды.

Напряжение в отношениях Спаллетти и «Интера» возросло в последние дни, когда активизировались слухи о возможном назначении специалиста наставником «Милана».

Конфликт разгорелся вокруг суммы, которую «Интер» должен выплатить Спаллетти в связи с расторжением контракта. Тренер настаивает на том, чтобы ему выплатили годовую зарплату, в то время как «черно-синие» отказываются идти на такой шаг.

Отметим, что в «Милан» сватают не только Лучано Спаллетти, но и другого бывшего тренера «Интера»Стефано Пиоли.

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Romkurch
Romkurch
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сегодня в 12:05
Спалетти нужно не уступать.
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