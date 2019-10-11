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Игрок «Ливерпуля» получил дисквалификацию за оскорбление Кейна

11 октября 2019, 18:23

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 14 дней, до 25 октября. Также ему выписан штраф в размере 400 евро.

Футболист на видео оскорбил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, назвав того «чертовым паралитиком».

Напомним, что Эллиот в мае стал самым молодым игроком игроком в истории АПЛ, вышедшим на поле.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   110 / 797
12 октября в 13:51
а что не так малой сказал?))) Кейн днище донское, с него стебуться даже дети. с***а, кроме пенки пробить н******я вообще не может же, чертов паралитик.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   165 / 797
12 октября в 00:26
ФА как всегда защищает англичан, хотя по сути Элиот все верно сказал, но как можно самого Кейна обижать, героя нации, тем более сегодня, он с очередного пенальти отличился за сборную, правда Англия все равно проиграла.
Martini_1987
Martini_1987
   287 / 797
11 октября в 23:48
Ха, все правильно сказал, харек ещё тот дцпшник)
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил juvenale
   102 / 797
11 октября в 22:51
так забанили за разжигание
Посмотрите мой первый ответ.
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил juvenale
   102 / 797
11 октября в 22:45
так забанили за разжигание
    RIR68
    RIR68
       218 / 797
    11 октября в 22:43
    у нас тоже о спартачах только хорошее или ничего. иначе в прокуратуру напишут.
    anyway
    anyway
       765 / 797
    11 октября в 21:22
      Князь опять вернулся
      Князь опять вернулся
         79 / 797
      11 октября в 21:10
      Это всё игра на публику. Дискву получил глубокий лавочник, на самом деле сквозеров тащат за уши.
      DXTK
      DXTK
         142 / 797
      11 октября в 21:03
      какой-то ноунейм, который от силы раза два сыграет за ливер за сезон, а вскоре и во все отправится в аренду куда-нибудь в чемпионшип обратно в фулхэм, а потом и вообще пропадет с радаров футбола, как и их бен вудберн, который побил рекорд оуэна как самый молодой забивший гол за колбасу а сегодня играет в оксфорде.....

      PS пускай на косолапую легенду Ливера жирарда смотрит, как тот подскользнулся на мяче в 2014 году.......
      juvenale
      juvenale ответил alexov222
         13 / 797
      11 октября в 20:37
      Я думал,что это не он,а просто ктото прикололся. Но похоже того акка,на котором Индейк стоит с красными трусами в руках,уже нет)
      так забанили за разжигание
      alexov222
      alexov222 ответил juvenale
         156 / 797
      11 октября в 20:31
      хахахаа так у него еще пара ников доннерадзурри и тд
      Я думал,что это не он,а просто ктото прикололся. Но похоже того акка,на котором Индейк стоит с красными трусами в руках,уже нет)
      alexov222
      alexov222 ответил mangoх12
         156 / 797
      11 октября в 20:22
      Что этот малолетний индюк себе позволяет
      Так индюк же,что с него взять. Сопля на носу набок и голосит
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         70 / 797
      11 октября в 20:00
      конечно же это не виданное оскорбление,назвать футболиста Тотенхема, ЧЁРТОВЫМ, он же не игрок МЮ!!! Сказал бы Петушиный - это бы считалось за комплимент.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
         165 / 797
      11 октября в 19:51
      Так и знал, что накажут Элиота, за то что он сказал, когда еще был игроком Фулема, правда кажется он назвал Кейна не паралитиком, а идиотом, если правильно помню.
      Судья Дрэд
      Судья Дрэд
         102 / 797
      11 октября в 19:15
        рус фан
        рус фан
           126 / 797
        11 октября в 19:14
        Кейну надо валить с англии, а то уже паралитиком называют и причем переходить следует ему в каталонскую команду, там много симулируют и есть шанс стать лучшим снайпером по пенальти.
        Судья Дрэд
        Судья Дрэд ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
           102 / 797
        11 октября в 19:13
        За правду нынче банят
        Я тут защищаю правду, Я - закон.

        Что случилось?
        juvenale
        juvenale ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
           13 / 797
        11 октября в 19:07
        Да считай меня кем угодно доннерадзури аллемзами,я буду троллить ваш кабинет нравиться вам или нет.
        не пропадай))) ты только смешишь)так что пиши почаще
        fanliverpoolfan забанен навсегда
        fanliverpoolfan забанен навсегда ответил juvenale
           163 / 797
        11 октября в 18:59
        Да считай меня кем угодно доннерадзури аллемзами,я буду троллить ваш кабинет нравиться вам или нет.
        fanliverpoolfan забанен навсегда
        fanliverpoolfan забанен навсегда ответил allemz
           163 / 797
        11 октября в 18:57
        Допрыгаешься ты,а меня банят по беспределу.
        fanliverpoolfan забанен навсегда
        fanliverpoolfan забанен навсегда ответил juvenale
           163 / 797
        11 октября в 18:57
          fanliverpoolfan забанен навсегда
          fanliverpoolfan забанен навсегда ответил juvenale
             163 / 797
          11 октября в 18:56
            Василий 50
            Василий 50
               504 / 797
            11 октября в 18:49
            Ну и зачем?
            juvenale
            juvenale ответил allemz
               13 / 797
            11 октября в 18:47
            Допрыгался, фанливерпульфанчик))
            хахахаа так у него еще пара ников доннерадзурри и тд
            Zimmer
            Zimmer
               584 / 797
            11 октября в 18:46
            Очень плохой поступок.
            mangoх12
            mangoх12
               17 / 797
            11 октября в 18:36
            Что этот малолетний индюк себе позволяет
            allemz
            allemz ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
               33 / 797
            11 октября в 18:35
            За правду нынче банят
            Допрыгался, фанливерпульфанчик))
            allemz
            allemz
               33 / 797
            11 октября в 18:35
            Жаль Харви, ведь правду сказал.
            fanliverpoolfan забанен навсегда
            fanliverpoolfan забанен навсегда
               163 / 797
            11 октября в 18:28
            За правду нынче банят
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