Игрок «Ливерпуля» получил дисквалификацию за оскорбление Кейна

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 14 дней, до 25 октября. Также ему выписан штраф в размере 400 евро.
Футболист на видео оскорбил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, назвав того «чертовым паралитиком».
Напомним, что Эллиот в мае стал самым молодым игроком игроком в истории АПЛ, вышедшим на поле.
PS пускай на косолапую легенду Ливера жирарда смотрит, как тот подскользнулся на мяче в 2014 году.......
PS пускай на косолапую легенду Ливера жирарда смотрит, как тот подскользнулся на мяче в 2014 году.......
Что случилось?
Что случилось?