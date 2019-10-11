Игрок «Ливерпуля» получил дисквалификацию за оскорбление Кейна

11 октября 2019, 18:23

Полузащитник «Ливерпуля» был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 14 дней, до 25 октября. Также ему выписан штраф в размере 400 евро.

Футболист на видео оскорбил форварда «Тоттенхэма» , назвав того «чертовым паралитиком».