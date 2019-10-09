От Акинфеева до Глушакова и Берга. Футбольный буллинг в РПЛ

сегодня, 16:01

Почему фанаты любят травить игроков, нередко даже своей команды? «Соккер.ру» изучает тему и ее влияние на игроков.

Клубы эксплуатируют травлю?

Надеемся, случайно. Но часто складывается ощущение, что клубам выгодно, когда в их составах есть условный Акинфеев. Как-то слабо его защищали (во всех смыслах). Обсуждение серии лично Игоря отвлекало от ляпов защитников, команды, тренеров и клуба – выгодно. Например, не было травли клуба самими фанатами после 4 мест в ЛЧ . Сколько грубых ляпов арбитров в пользу «армейцев» было? Не считали, а серию Акинфеева помнят все.

«Спартак» не успел поэксплуатировать отношение фанатов к Мелкадзе, но карту Глушакова разыграли сполна. Могут потом доить «ненависть» к Ларссону, Понсе, Рассказову или Мирзову, если таковая разгорится. Или вот, Мусаев заявил, что «у всех негативное мнение о Берге», хотя обобщение «все» странное. Многие скорее понимают, что свободного агента подписали из-за финансовых правил УЕФА , и оценивают адекватно.

А «Зениту» раньше хватало выпустить на поле Бухарова или Заболотного, чтобы отвлекались на них, а не ошибки команды. Скорее всего, клубы не специально ищут «козлов отпущения», хотя чем решение мучить Кононова в «Спартаке» так долго не пример эксплуатации травли? Боссы понимали – пока фанаты унижают Олега Георгиевича, то им достается меньше и реже.

Буллинг всегда будет в спорте?

Во всех видах появляются условные изгои. В человеческой природе нормально доминировать и не ценить слабых. Нормам морали развитого общества установка не соответствует, но против естества идут только самые мудрые. Впрочем, в футболе угрозы, клевету и изоляцию объекта травли – классические черты буллинга, встречаем редко.

Еще реже следует физическая расправа. Смолов, говорят, ходил с охраной после ЧМ -18, но сомневаюсь, что его всерьез пытались избить. Скорее Федор за рулем оказался опасным для людей. Чаще видим только насмешки в сети, за которыми – выборочные факты. Почему Акинфееву доставалось? Отчасти потому что ЦСКА вправду позорился в обороне в ЛЧ .

Какое дело фанатам других клубов? Отвлекались от своих антигероев в еврокубках. Кроме того, «армейцы» представляли всю Россию в ЛЧ , а у Игоря хватало явных ошибок в футболке сборной, что злило дополнительно. Почти никому, кроме последователей одного австрийского писателя, не нравится, когда их унижают. Но многие не могут не унижать других безнаказанно, если есть возможность.

Мало кто высказывал претензии Акинфееву в лицо, и уж точно редкие могут похвастаться, что оценили все пропущенные голы серии на предмет реальных ошибок именно голкипера. Поскольку лично это сделал, то могу констатировать – да, у Игоря были системные проколы, завязанные на недоработках стиля. Но тут вопросы и к нему, и к защитникам, и к тренерам особенно. Куда глядели наставники? Команда подставила голкипера.

Футбольная травля в РПЛ популярна?

Не очень. Богатых людей в России сложно по-настоящему оскорблять. Губерниев проиграл суд Малафееву, когда обозвал голкипера в личной беседе, но фразы случайно попали в эфир. Где же свобода суждений? Нет ее, если дело касается миллионеров. В топ-5 с них требуют, здесь – не заведено.

Или другой пример. В АПЛ или Ла Лиге Кирилл Панченко стал бы самым ненавистным игроком своей команды. Ох, как бы ему в МЮ досталось, не говоря о «Реале»! Ведь атакующий игрок, у которого с начала прошлого сезона уже 116 ударов по воротам, забил всего 7 мячей. Причем 40 новых попыток – всего 2 гола. Расстояние до ворот влиять не будет, xG не учтут, дайте британцам эту статистику – распнут.

В России футбол не так серьезно воспринимается, как в Испании, Германии или Великобритании. Глагол «кержаковить» не в Москве придуман. И футболисты на привилегированных позициях, хотя не сказать, что часто балуют успехами. В 2018 прошло всего два года после Монако, а Кокорина хвалили в «Зените», Мамаева – в «Краснодаре». Свиста на всех стадионах страны не было. И не сказать, что отсутствие контроля помогло парням.

Травлю в РПЛ путают с критикой?

Фанаты в России умеют быть благодарными. Акинфеев, хотя травля получилась беспрецедентной, и отголоски звучат – «Ростов» пошутил на «тему 43» в ответ на ехидный заход ЦСКА , получил позже порции оваций. И когда Игорь пошел к фанатам после провала на Евро-16, и когда тащил на ЧМ -18. И ЦСКА принес последний титул своим сэйвом.

Да и были ли все нападки на Игоря травлей? Часть – чистый юмор, хотя и циничный. Антон Заболотный тоже не был объектом именно травли, ему никто не угрожал, над ним именно прикалывались. Но говорят, что Антон сильно переживал из-за статуса культовой фигуры с подачи шутников в сети. В интервью говорил, что все круто, а на деле приколы на него влияли.

Вот только Антон не сильнее играл, чем Дзюба и Азмун. Странно заявлять, что злые фанаты «Зенита» и остальных клубов убили гения. Все живы, и Акинфеев тоже. Кстати, Игорь говорит, что не читает комментарии, ему плевать, что о нем думают. Так что не будем переоценивать давление на взрослых дядек. Например, Мертенс в Неаполе получает подзатыльник после неудачных матчей «Наполи» от старушки-соседки.

Представляете, чтобы Рассказову соседка в розе «Спартака» подзатыльник выписала? Да ее бы в суд потащили, причем клуб сам бы нажаловался, наняв адвокатов. Зажатый ребенок из бедной семьи, которого одноклассники высмеивают из-за старого телефона или кроссовок – не выдумка, общество потребления пережевало детей с потрохами, не может никак повлиять на свое положение.

Купить «Balenciaga», крутой смартфон, записаться в дорогой спортзал и стать уверенным в себе до 11 класса нельзя, если у тебя дома родители-наркоманы. А вот футболистам проще, поэтому «буллинг» в их сторону нужно воспринимать иначе. Он проходящий. Возьмите Дзюбу. Не похоже, чтобы его травили в России так, как раньше. Потому что связь с качеством футбола прямая.

Мелкадзе и Заболотный в клубах родом из ФНЛ забивают? Не увидите никаких шуток, как не будет о Берге, когда «Краснодар» отыграется в Лиге Европы, ведь в РПЛ и так идут нормально. Это футбол, не стоит воспринимать его слишком серьезно. И если говорим конкретно о России, то есть разница с западными лигами. Жертвы травли там часто злятся и стараются отыграться.

Над Ориги смеялись фанаты «Ливерпуля», а кто в финал ЛЧ вывел? Бензема заработал кучу трофеев и денег, на него начали давить – завелся, разозлился, заиграл. Нужно уметь питаться хейтом, не путая его с критикой. Даже Дзюба – не последний по наглости футболист, был много лет бездарным аналитиком собственных ошибок, отчасти из-за чего поздно заиграл. И в РПЛ скорее проблема с критическим мышлением футбольных людей, чем с травлей.

Нужно слышать трибуны, а то можно распустить хвост, показывая фанатам, что те ничего не смыслят в игре, и оказаться бесполезным игроком 14-й команды РПЛ , как Глушаков. То, что обозначают «травлей», не всегда таковой в футболе является по определению – нет беспричинной агрессии. А чтобы закрыться от якобы буллинга в дорогом доме или квартире, игроку достаточно не читать комментарии.

И быть готовым играть так, чтобы дальше хвалили. Как-то не травят тех, кто пашет, даже если у них не все получается. Буллинг Баринова, Барриоса или Петрова? Слабо представляю. Так что проблема в РПЛ скорее в неумение воспринимать критику. Чуть что – занимаются защитную позу и хамят. Например, Лунев совершает грубые ошибки, совершает частенько. Плохо играет вратарь.

Но остается в сборной, а капитан Дзюба в ответ на вопрос о критике Андрея говорит: «Он не ловит мячи? Идите и сами поймайте». Классический бездарный ответ, лучше бы промолчал. Может, еще и рубль самим поднимать? Стоит тренера или игрока в РПЛ начать прессовать так, как давят на их коллег в топ-5, сразу начнутся бойкоты прессы, будут убегать от фанатов после матчей.

Народу сложно сопереживать мажорам-неудачникам. Мало кто в курсе в РПЛ , что общение с публикой – часть работы. Если футболисты плохо справляются с коммуникацией, как и с игрой, то не стоит удивляться агрессивной реакции фанатов. Сопереживание будет, если появится общение. Вот как можно не критиковать «Спартак» и «Динамо», особенно с учетом, что ни один из боссов клубов не выходил к публике поговорить, все испугались?

Ладно, Акинфеев, но в 99 % случаев, если на футболиста нападают фанаты, как на Глушакова, то ищет «заговор» или называет публику «дилетантами». Заговоров нет, есть плохая футбольная подготовка или проколы за полем. И появляются поражения, что приводят к понятной реакции фанатов. Российские трибуны намного добрее, чем во многих странах. Фанаты тихие – в Турции после поражения в дерби ни один игрок на улицу не выйдет.

Но даже в тепличных условиях в теплой ванне футболисты находят повод сказать, что фанатам самим надо ловить мячи или попадать в ворота. Стоит ли удивляться, что профессионалов с таким подходом жестко подкалывают после систематических ошибок?