Бывший полузащитник сборной Франции, «Ромы», «Милана» и «Пари Сен-Жермен» Жереми Менез снова в центре скандала.
В Сети появились снимки, на которых футболист находится в компании женщины, похожей на жрицу любви, а также в окружении странных веществ.
Ранее португальский нападающий Марио Жардел признался, что употреблял наркотики.
2023 год, в Страсбургском суде:
Жрица любви: Я весь день занималась честным трудом в огороде у любимого дедушки, очень устала и поэтому без сил присела на Менеза... Он воспользовался моей усталостью и изнасиловал меня через серебристые трусы. У меня не было сил с него слезть.
2023 год, в Страсбургском суде:
Жрица любви: Я весь день занималась честным трудом в огороде у любимого дедушки, очень устала и поэтому без сил присела на Менеза... Он воспользовался моей усталостью и изнасиловал меня через серебристые трусы. У меня не было сил с него слезть.
- Фу это отвратительно!!!
- Фу это отвратительно!!!