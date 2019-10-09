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В Сети появились компрометирующие фото бывшего игрока сборной Франции

09 октября 2019, 23:52

Бывший полузащитник сборной Франции, «Ромы», «Милана» и «Пари Сен-Жермен» Жереми Менез снова в центре скандала.

В Сети появились снимки, на которых футболист находится в компании женщины, похожей на жрицу любви, а также в окружении странных веществ.

Ранее португальский нападающий Марио Жардел признался, что употреблял наркотики.

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RIR68
RIR68
   218 / 797
10 октября в 19:19
снялся бы в обнимку с негром, ничего бы не было)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Так Себе Аналитик
   119 / 797
10 октября в 14:09
Лол, подают на богатеньких, этому же недоигроку (Менез в принципе дно) только и хватает денег, чтобы снять дешевую жрицу в грязном дешевом отельчике.
НУ в принципе я бедных футболистов не знаю. Так что не соглашусь с тобой. Этой девке его богатств хватило бы, чтоб не работать несколько лет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Duda Gigolaev Osetin
   7 / 797
10 октября в 12:41
А потом спустя пару лет она подаст на него в суд за изнасилование... Хотя видно, как она сама на нём сидит. 2023 год, в Страсбургском суде: Жрица любви: Я весь день занималась честным трудом в огороде у любимого дедушки, очень устала и поэтому без сил присела на Менеза... Он воспользовался моей усталостью и изнасиловал меня через серебристые трусы. У меня не было сил с него слезть.
Лол, подают на богатеньких, этому же недоигроку (Менез в принципе дно) только и хватает денег, чтобы снять дешевую жрицу в грязном дешевом отельчике.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил Конунг Рагнар
   79 / 797
10 октября в 11:09
каждому свое
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил дяденька Онуфрий
   79 / 797
10 октября в 11:09
Нищие только бездельники. Я вот в Россию на заработки мотаюсь и не жалуюсь, конечно не всегда предлагают хороший контракт, но все же лучше чем в украине
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   119 / 797
10 октября в 11:01
А потом спустя пару лет она подаст на него в суд за изнасилование... Хотя видно, как она сама на нём сидит.

2023 год, в Страсбургском суде:
Жрица любви: Я весь день занималась честным трудом в огороде у любимого дедушки, очень устала и поэтому без сил присела на Менеза... Он воспользовался моей усталостью и изнасиловал меня через серебристые трусы. У меня не было сил с него слезть.
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
10 октября в 10:00
Свиньи друг на друга такие фото собирают.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Князь опять вернулся
   67 / 797
10 октября в 09:53
Насколько я вижу, то Россия на коленях и не стояла
Страна то не стоит, но вот люди подают челобитную царю на коленях
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Князь опять вернулся
   379 / 797
10 октября в 09:30
Насколько я вижу, то Россия на коленях и не стояла
Она с них не поднимается "с колен этих" в стране где нефти как воды в океане газа валом и прочего всего, народ продолжает оставаться нищим,
Faustello
Faustello
   14 / 797
10 октября в 09:25
Уткин с Геничем:
- Фу это отвратительно!!!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   233 / 797
10 октября в 08:53
ха ха))))))))) смешно читать когда любители гея пишут гейропа))))))))
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
10 октября в 08:51
В гейропе - это нонсенс,а так -нормальный мужик!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Князь опять вернулся
   233 / 797
10 октября в 08:41
Загнивающая европа, для них снимки с женщиной это компромат. Вот если бы с мужиком засняли, то никто и не возмутился бы, аха-ха)
там еще когда на поле она бегает на майке сзади в качестве рекламы путанааналду написано
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Князь опять вернулся
   233 / 797
10 октября в 08:37
Загнивающая европа, для них снимки с женщиной это компромат. Вот если бы с мужиком засняли, то никто и не возмутился бы, аха-ха)
так с вашим заднеприводным дельфином много кого компрометируют правда эта жрица любви имеет популярность среди вас поэтому общество не придает этому большого внимания но ей минимум штрафа выписать за проституцию необходимо за разврат мароканских бадриков !)
Groove000
Groove000
   72 / 797
10 октября в 08:32
Я думал, так отдыхают все футболисты)
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил Конунг Рагнар
   79 / 797
10 октября в 08:18
Насколько я вижу, то Россия на коленях и не стояла
Footbolista
Footbolista ответил Князь опять вернулся
   3 / 797
10 октября в 08:11
Хотел это написать)...ужос короче)...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Князь опять вернулся
   67 / 797
10 октября в 08:11
Россия уже встала с колен?
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 08:01
Загнивающая европа, для них снимки с женщиной это компромат. Вот если бы с мужиком засняли, то никто и не возмутился бы, аха-ха)
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
10 октября в 06:56
Сборная Франции - рассадник компромата.
Знатог
Знатог
   142 / 797
10 октября в 06:26
Это просто его подруга детства, они разносторонне общаются вот и всё.
Alprish
Alprish
   113 / 797
10 октября в 05:48
Обалденный отдых, за такой не стыдно.
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 05:22
за кулисами кулинарной передачи - специи какие-то, ассистентки ...
Colchoneros
Colchoneros
   92 / 797
10 октября в 05:18
Каждому бы так отдыхать!
pele1981
pele1981
   429 / 797
10 октября в 05:08
И что здесь скандального?
d_fincher
d_fincher ответил cska plus
   77 / 797
10 октября в 04:48
Свободное время проводит в окружении приятных дам, хвалить надо а не завидовать.
Помню как вы Еременко "похвалили".
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 04:17
Свободное время проводит в окружении приятных дам, хвалить надо а не завидовать.
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 03:59
Что в этом такого, миллионы мужчин делают так ежедневно.
Физручини
Физручини ответил Hamman
   241 / 797
10 октября в 01:24
,,Ром" это напиток или клуб?
Когда Менез подписывал контракт, то подумал, что напиток. Отсюда такие фото
Физручини
Физручини
   241 / 797
10 октября в 01:23
Нормально поц отдыхает, кому какое дело
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