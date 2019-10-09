В Сети появились компрометирующие фото бывшего игрока сборной Франции

09 октября 2019, 23:52

Бывший полузащитник сборной Франции, «Ромы», «Милана» и «Пари Сен-Жермен» снова в центре скандала.

В Сети появились снимки, на которых футболист находится в компании женщины, похожей на жрицу любви, а также в окружении странных веществ.

JAJAJAJJA HIJO DE LA VERGA.



Seguro se chingaba su pericazo para no verse crudo en los entrenamientos de la mañana. EL MEJOR JUGADOR FRANCÉS QUE SE HA PARIDO. pic.twitter.com/Idve9YkMN3 — Matalos papi 2.0 (@eduardoo0598) 8 октября 2019 г.

Ранее португальский нападающий Марио Жардел признался, что употреблял наркотики.