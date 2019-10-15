Тухель: «У Неймара доброе сердце»

Главный тренер ПСЖ рассказал о личных качествах нападающего Неймара.

Иногда трудно понять, что перед вами хороший человек, когда вы видите его только на поле. Но Неймар хороший парень. У него доброе сердце. А болельщики, когда критиковали, просто выражали свое мнение. И я могу их понять. Это их право самовыражения. Они гордятся своим клубом, им неприятно слышать, что игрок неделями говорит о желании уйти. Я сказал Неймару, что в жизни иногда приходится сталкиваться с жесткой правдой и последствиями.