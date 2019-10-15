ГлавнаяНовости

Тухель: «У Неймара доброе сердце»

сегодня, 13:30

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о личных качествах нападающего Неймара.

Иногда трудно понять, что перед вами хороший человек, когда вы видите его только на поле. Но Неймар хороший парень. У него доброе сердце. А болельщики, когда критиковали, просто выражали свое мнение. И я могу их понять. Это их право самовыражения. Они гордятся своим клубом, им неприятно слышать, что игрок неделями говорит о желании уйти. Я сказал Неймару, что в жизни иногда приходится сталкиваться с жесткой правдой и последствиями.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пласидо Доминго поздравил сборную России с выходом на Евро-2020
Сегодня, 15:09 Комментарии1
Раньери: «Нам нужна команда, фанаты и мои знания, чтобы стать единым целым»
Сегодня, 14:13 Комментарии1
Гарсия: «Хочу надолго остаться в „Лионе“»
Сегодня, 14:04 Комментарии0
Рёбер: «Тедеско придется непросто в „Спартаке“»
Сегодня, 14:00 Комментарии4
Брат Рамоса рассказал о желании Серхио выступить на ОИ-2020
Сегодня, 13:38 Комментарии0
МакТоминэй: «Моуриньо — особенный тренер»
Сегодня, 13:22 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   168 / 815
сегодня в 14:03
Неймар мунафик с трусливым сердцем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100