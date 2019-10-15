Финляндия разгромила Армению, Пукки оформил дубль

Сборная Финляндии одержала победу над командой Армении в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Финляндии (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Армения (10 очков) - третья.
Турку, стадион Веритас
Финляндия - Армения 3:0 (1:0)
Голы: Йенсен 31, Пукки 61, Пукки 88
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Вяйсянен, Уронен, Лод, Кауко, Камара (Шуллер 87), Лаппалаинен (Soiri 61), Пукки, Йенсен (Похьянпало 53)
Главный тренер: Канерва Маркку.
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Ованесян, Овсепян, Григорян, Барсегян (Озбилиз 65), Казарян (Бабаян 76), Адамян, Карапетян
Предупреждения: Амбарцумян 40, Адамян 54, Ароян 76
Напомним, что в прошлом туре Финляндия крупно уступила сборной Боснии и Герцеговины.
Финны сильны, организованно играли. Если выйдут из группы, то это будет заслуженно.
Финны сильны, организованно играли. Если выйдут из группы, то это будет заслуженно.