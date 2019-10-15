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Финляндия разгромила Армению, Пукки оформил дубль

сегодня, 20:54
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия3 : 0Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Сборная Финляндии одержала победу над командой Армении в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Финляндии (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Армения (10 очков) - третья.

Турку, стадион Веритас

Финляндия - Армения 3:0 (1:0)
Голы: Йенсен 31, Пукки 61, Пукки 88

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Вяйсянен, Уронен, Лод, Кауко, Камара (Шуллер 87), Лаппалаинен (Soiri 61), Пукки, Йенсен (Похьянпало 53)
Главный тренер: Канерва Маркку.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Ованесян, Овсепян, Григорян, Барсегян (Озбилиз 65), Казарян (Бабаян 76), Адамян, Карапетян

Предупреждения: Амбарцумян 40, Адамян 54, Ароян 76

Напомним, что в прошлом туре Финляндия крупно уступила сборной Боснии и Герцеговины.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   76 / 823
сегодня в 21:16
Давно не было финнов на крупных турнирах
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 21:12
Финнов с выходом на Евро! Пукки Теему сыграл в тему), забил дубль, а сборной Армении не хватило Иштояна...
allemz
allemz
   34 / 823
сегодня в 21:03
В общем-то ожидаемый результат, счет по делу. Без ведущих игроков вроде Мхитаряна и Оганесяна, конечно, совсем не то. Пришлось за счет импровизации что-то да придумать, а там будь что будет.
Финны сильны, организованно играли. Если выйдут из группы, то это будет заслуженно.
AMaaa_777
AMaaa_777
   457 / 823
сегодня в 21:00
Финов с победой!
BCB
BCB
   283 / 823
сегодня в 20:59
красавцы
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