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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

вчера, 23:40
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Украины обыграла команду Португалии в рамках отбора на Евро.

Украина набрала 19 очков (1 место) и гарантировала себе выход в групповой раунд Евро-20. Португалия находится на 2 строчке (11 пунктов).

Киев, стадион НСК Олимпийский

Украина - Португалия 2:1 (2:0)
Голы: Яремчук 6, Ярмоленко 27 - Криштиану Роналду 72 (пенальти)

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко , Зинченко, Ярмоленко, Марлос (Коноплянка 63), Яремчук (Коваленко 73)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Бернарду Силва, Моутинью (Бруну Фернандеш 56), Мариу (Брума 68), Гонсалу Гедеш (Жоау Фелиш 46), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Предупреждения: Степаненко 25, Пепе 26, Ярмоленко 47, Рубен Диаш 64

Удаление: Степаненко 72

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Глор кабинета
   81 / 798
сегодня в 00:20
Я не могу с тебя, опять то же самое. Аха-ха) П.С. Но пора придумать что-то новое, если, конечно, ты вообще способен что-то придумать, а не быть занудным)
Да его там жахают , он же не может сдержатся, самопроизвольно вырывается.
allemz
allemz
   28 / 798
сегодня в 00:20
А где Бадр, НГУ, Ферис и прочие бывшие глоры Реала? Португал сдулся, кто его надувать будет, ахаха))
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 798
сегодня в 00:20
Ты не того полёта птица, что бы ради тебя новаторством заниматься. Снимай виртуальную корону. Аха-ха)
Странно, я не того полёта птица, однако у тебя постоянно горит от моих комов и ты моим аккаунтам адресуешь более половины всех своих комментариев. Как-то не очень ты дружишь с логикой, Костя :)
Footbolista
Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   3 / 798
сегодня в 00:19
А человеку не дают покоя кастрюли на головах незалежных...всех что то беспокоит...такая жизнь...
и телевизор здесь не при чем...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь сажал врагов на посох
   35 / 798
сегодня в 00:19
Прочитай про "захват движения', грамотей. Вы уже напару давно в нокдауне, но брыхаетесь пока)
mangoх12
mangoх12
   19 / 798
сегодня в 00:18
МАЛАДЦЫ! порвали португалок и удаление и пенка толерастного судейки не спасла их , а потому что ранальду играл)) только без него сборная способна побеждать
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   14 / 798
сегодня в 00:18
Я не могу с тебя, опять то же самое. Аха-ха) П.С. Но пора придумать что-то новое, если, конечно, ты вообще способен что-то придумать, а не быть занудным)
Ты не того полёта птица, что бы ради тебя новаторством заниматься. Снимай виртуальную корону. Аха-ха)
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
сегодня в 00:17
И этот клоун мне что-то пытался доказать. Подписан под б., можешь отдыхать
Тебе больше нечего доказывать, ибо бесполезно.
спартак 1987
спартак 1987
   174 / 798
сегодня в 00:17
хохлов с выходом на евро 2020! половина коментов как -будто Украина выйгала у Португалии по делу, да это был мега отскок!!! подопечные Роналду давным давно вышли на евро через лигу наций и играют в своё удовольствие, будь у них турнирные задачи Украина сегодня победить бы не сумела даже при всём фарте, что был у них в сегодняшнем матче
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Footbolista
   81 / 798
сегодня в 00:17
Ты не ответил на вопрос)...
Да по телику смотрел и тут читал, про глушака, кареру, гулиева, силу единства, спартаковский дух и прочие.
P/S НУ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО СПАРТАКОВСКИЕ СТЕНОЧКИ, ПОКОЯ НЕ ДАЮТ.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   14 / 798
сегодня в 00:17
Ты еще и актер? А чего в таких дешевых мультиках снимаешься?
А как можно сниматься в мультиках?
Поплыл ты парень)
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 798
сегодня в 00:17
Ты в общении не успеваешь себе лайки ставить. А ещё с барса-ф смеялся. А тот всё успевал и паству свою имел. У тебя кроме клонов и ВПО Азербайджана нет поддержки. Снова Фиаско, Юра. Дай Бог, что бы только на виртуальном фронте. Аха-ха)
Я не могу с тебя, опять то же самое. Аха-ха)
П.С. Но пора придумать что-то новое, если, конечно, ты вообще способен что-то придумать, а не быть занудным)
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 00:16
Слава Украине! Слава Донбасу! Прекрасный вечер для всех нас))
milan-f
milan-f ответил Князь сажал врагов на посох
   247 / 798
сегодня в 00:16
Ахахах. Реально насмешил ахахаз
С ложкой йогурта ахаха. Вух. Не знаю что сказать. Продырявил мою сборную с пенки хорошо, согласен...
Но чтр он с ивоим кабинетом делал ахахах, это на видео снизу. Ахахахахвх продырявил дырявых ахахах
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   35 / 798
сегодня в 00:15
И этот клоун мне что-то пытался доказать.
Подписан под б., можешь отдыхать
Номер Один
Номер Один ответил Footbolista
   195 / 798
сегодня в 00:15
А тебе про Спартак по телевизору сказали или ты сам от них отгреб?)...
Азербайджанская торсида Спартака приняла его за барашка. Отсюда и никнейм.)
Footbolista
Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   3 / 798
сегодня в 00:14
Ты не ответил на вопрос)...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил vastudio
   68 / 798
сегодня в 00:14
А ты, кто???
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Footbolista
   81 / 798
сегодня в 00:14
А тебе про Спартак по телевизору сказали или ты сам от них отгреб?)...
Прикинь как народные бесят, что ник такой)))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь сажал врагов на посох
   35 / 798
сегодня в 00:13
Ты еще и актер? А чего в таких дешевых мультиках снимаешься?
makerdream
makerdream
   787 / 798
сегодня в 00:13
Украина с победой,тушите пуканы
Землянин
Землянин
   370 / 798
сегодня в 00:12
Весело!!!)))
Footbolista
Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   3 / 798
сегодня в 00:12
А тебе про Спартак по телевизору сказали или ты сам от них отгреб?)...
allemz
allemz ответил Князь сажал врагов на посох
   28 / 798
сегодня в 00:12
https://www.youtube.com/watch?v=hvx_OLDy1e4
За адекватность
За адекватность ответил dimagas1
   16 / 798
сегодня в 00:12
Хорошо любить Раису из далека))
Стараюсь с Вами в диалоги не вступать, так как лично считаю, скажем так, Вас не склонным к адекватности, в отличии от других пользователей сайта украинцев. Но как минимум, с учетом того, сколько граждан Украины, живя не в ней "активно" высказывали мнение и принимали участие в выборах президента Вашей страны, то уж как минимум один пользователь данного сайта имеет право кого-то любить, а кого-то нет, и уж тем более высказывать свое мнение. Перегнет, его забанят.За собой смотрите.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   68 / 798
сегодня в 00:11
Вечер добрый. Мы же знаем, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Вот и посмеёмся в финальной части. Там то им придётся западным хозяевам долги отдавать. Аха-ха)
Князь, я ваще никакой трагедии не вижу. Португалы- жалкое подобие команды. Катают мяч поперек поля, играют навесами и полное отсутствие футбольной мысли. Впереди пенсионер, который уже оформляет пенсию в пенсионном фонде. Вот и вся Португалия. Хохлы в своем репертуаре, выставили автобус и отбивались весь матч. Я же еще вчера сказал, что португалы проиграют. Знаю, с кем имею дело....
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Дончак62
   35 / 798
сегодня в 00:10
Такие как ты разжигаете ненависть. Соловьева пересмотрел?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   14 / 798
сегодня в 00:10
Опять ветка горит- два самозванца хнягиня и бумбумнапарт подорваны)))
koke90
koke90
   482 / 798
сегодня в 00:09
как приятно читать желчь ватников (неполеона, князя из дыны, и прочих)
россия - 1 - 7 португалия
dimagas1
dimagas1 ответил Князь сажал врагов на посох
   73 / 798
сегодня в 00:09
Вечер добрый. Мы же знаем, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Вот и посмеёмся в финальной части. Там то им придётся западным хозяевам долги отдавать. Аха-ха)
Так отдадите в чем проблема)))
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