Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Португалии в рамках отбора на Евро.
Украина набрала 19 очков (1 место) и гарантировала себе выход в групповой раунд Евро-20. Португалия находится на 2 строчке (11 пунктов).
Киев, стадион НСК Олимпийский
Украина - Португалия 2:1 (2:0)
Голы: Яремчук 6, Ярмоленко 27 - Криштиану Роналду 72 (пенальти)
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко , Зинченко, Ярмоленко, Марлос (Коноплянка 63), Яремчук (Коваленко 73)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу, Бернарду Силва, Моутинью (Бруну Фернандеш 56), Мариу (Брума 68), Гонсалу Гедеш (Жоау Фелиш 46), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Предупреждения: Степаненко 25, Пепе 26, Ярмоленко 47, Рубен Диаш 64
Удаление: Степаненко 72
и телевизор здесь не при чем...
и телевизор здесь не при чем...
P/S НУ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО СПАРТАКОВСКИЕ СТЕНОЧКИ, ПОКОЯ НЕ ДАЮТ.
P/S НУ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО СПАРТАКОВСКИЕ СТЕНОЧКИ, ПОКОЯ НЕ ДАЮТ.
Поплыл ты парень)
Поплыл ты парень)
П.С. Но пора придумать что-то новое, если, конечно, ты вообще способен что-то придумать, а не быть занудным)
П.С. Но пора придумать что-то новое, если, конечно, ты вообще способен что-то придумать, а не быть занудным)
С ложкой йогурта ахаха. Вух. Не знаю что сказать. Продырявил мою сборную с пенки хорошо, согласен...
Но чтр он с ивоим кабинетом делал ахахах, это на видео снизу. Ахахахахвх продырявил дырявых ахахах
https://youtu.be/NMl530zesiw
С ложкой йогурта ахаха. Вух. Не знаю что сказать. Продырявил мою сборную с пенки хорошо, согласен...
Но чтр он с ивоим кабинетом делал ахахах, это на видео снизу. Ахахахахвх продырявил дырявых ахахах
Подписан под б., можешь отдыхать
Подписан под б., можешь отдыхать
россия - 1 - 7 португалия
россия - 1 - 7 португалия