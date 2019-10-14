Англия разгромила Болгарию с теннисным счетом

Сборная Англии разгромила команду Болгарии в рамках отбора на Евро.
Англия расположилась на 1 месте в группе (15 очков), а Болгария находится на последней строчке (3 пункта).
София, стадион Васил Левски
Болгария - Англия 0:6 (0:4)
Голы: Рэшфорд 7, Баркли 20, Баркли 32, Стерлинг 45+3, Стерлинг 69, Кейн 85
Болгария: Иванов Илиев, Пашов, Терзиев, Сармов (Краев 46), Хаджиев, Занев, Десподов, Попов, Костадинов, Вандерсон (Малинов 76), Иса (Иванов 68)
Главный тренер: Балаков Крассимир.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Хендерсон, Уинкс, Баркли (Маунт 72), Стерлинг (Санчо 73), Кейн, Рэшфорд (Уилсон 76)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Предупреждение: Хендерсон 4