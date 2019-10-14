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Англия разгромила Болгарию с теннисным счетом

вчера, 23:44
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии разгромила команду Болгарии в рамках отбора на Евро.

Англия расположилась на 1 месте в группе (15 очков), а Болгария находится на последней строчке (3 пункта). 

София, стадион Васил Левски

Болгария - Англия 0:6 (0:4)
Голы: Рэшфорд 7, Баркли 20, Баркли 32, Стерлинг 45+3, Стерлинг 69, Кейн 85

Болгария: Иванов Илиев, Пашов, Терзиев, Сармов (Краев 46), Хаджиев, Занев, Десподов, Попов, Костадинов, Вандерсон (Малинов 76), Иса (Иванов 68)
Главный тренер: Балаков Крассимир.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилуэлл, Хендерсон, Уинкс, Баркли (Маунт 72), Стерлинг (Санчо 73), Кейн, Рэшфорд (Уилсон 76)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждение: Хендерсон 4

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
   163 / 798
сегодня в 00:19
Нам то ) уважение страны - им в будующем репутация))- К чёрту англосаксов...
Valeron112
Valeron112
   163 / 798
сегодня в 00:17
Пусть отскочит ) от России) Хоть в группе ,хоть в 1/4...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   152 / 798
сегодня в 00:16
Англию с победой, понятно было, что поражение от Чехии это просто случайность. It's coming home.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   640 / 798
сегодня в 00:09
Уимблдон
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
   35 / 798
сегодня в 00:06
У него сегодня двойной праздник- еще и Украина победила)
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 798
сегодня в 00:03
МОлодая и играющая команда, удачи на евро)
Глор кабинета
Глор кабинета ответил dimagas1
   178 / 798
сегодня в 00:00
Шо он и от них бомбит?)))
Проще сказать, от чего не бомбит)
dimagas1
dimagas1 ответил Глор кабинета
   73 / 798
вчера в 23:56
Искренние поздравления с победой Англии моему другу Князю.
Шо он и от них бомбит?)))
Т34
Т34
   24 / 798
вчера в 23:56
Чехи британцам зад скипидаром намазали.
Объективное мнение
Объективное мнение
   118 / 798
вчера в 23:54
Англия сильна,но и болгары дно.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   21 / 798
вчера в 23:50
После поражения Англии от Чехии, попали в домашнем матче под раздачу Болгары.
Глор кабинета
Глор кабинета
   178 / 798
вчера в 23:47
Искренние поздравления с победой Англии моему другу Князю.
Foxes
Foxes
   724 / 798
вчера в 23:46
Сборную Англию с разгромной победой!
Питер Ман
Питер Ман
   101 / 798
вчера в 23:45
Попов принес в сборную спартаковский и ростовский дух
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